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Resumen: Cerca de 3.000 personas participaron en Bogotá en el festival ‘La bici nos integra’, que dio inicio a la Semana de la Bicicleta y la Semana de la Seguridad Vial.

Cerca de 3 mil personas arrancaron la Semana de la Bicicleta en Bogotá

Copy: ¡A pedalear! Bogotá arrancó una nueva jornada dedicada a las bicicletas y la seguridad vial. Conozca las actividades que se tomarán la ciudad durante los próximos días

Metadescripción: Cerca de 3.000 personas participaron en Bogotá en el festival ‘La bici nos integra’, que dio inicio a la Semana de la Bicicleta y la Semana de la Seguridad Vial

Cerca de 3.000 personas participaron este domingo en Bogotá en el festival ‘La bici nos integra’, actividad que dio inicio a la programación de la Semana de la Bicicleta y la Semana de la Seguridad Vial. La jornada tuvo como escenario principal el parque El Renacimiento.

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Al encuentro asistieron ciclistas, familias, niños, bicimensajeros, colectivos y otros ciudadanos interesados en promover una movilidad más segura en la capital. Como parte de la programación, se realizó una caravana que comenzó en la calle 26 con carrera 50 y avanzó hacia el lugar del evento.

Durante la jornada también hubo actividades pedagógicas relacionadas con la movilidad segura y el uso de diferentes medios de transporte.

Uno de los anuncios estuvo a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad, que presentó el Moviparque, una herramienta educativa dirigida a niños y niñas entre los 2 y los 10 años. El espacio busca que los menores aprendan mediante actividades lúdicas sobre seguridad vial, movilidad sostenible y las distintas alternativas para desplazarse por Bogotá.

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Además, fue presentado el primer curso de seguridad vial dirigido específicamente a ciclistas. La formación estará dividida en tres componentes. El primero será teórico y abordará normas, derechos, deberes y prevención de riesgos. El segundo tendrá un enfoque mecánico, con contenidos sobre revisión y mantenimiento básico de las bicicletas.

El tercer componente será práctico e incluirá ejercicios relacionados con equilibrio, frenado, control y maniobrabilidad, con el propósito de fortalecer las habilidades necesarias para desplazarse de manera segura.

La programación continuará durante los próximos días con más de 30 actividades gratuitas en diferentes puntos de Bogotá. La agenda contempla espacios culturales, recreativos y pedagógicos para distintos públicos.

La Semana de la Bicicleta se extenderá hasta el primero de octubre, mientras que la Semana de la Seguridad Vial continuará hasta el 3 de octubre.

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