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    Trágico accidente de tránsito cerca de Ditaires deja una persona muerta

    Para atender la situación, las autoridades ordenaron el cierre del carril sobre la Calle 36

    Publicado por: SoloDuque

    Trágico accidente de tránsito cerca de Ditaires deja una persona muerta

    Resumen: Para atender la situación, las autoridades ordenaron el cierre del carril sobre la Calle 36, en sentido occidente-oriente, abarcando específicamente el tramo que conduce desde Ditaires hacia el sector de Pilsen.

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    Minuto30.com .- Las autoridades de movilidad del municipio de Itagüí reportaron una grave alteración en el tránsito durante las últimas horas tras registrarse un siniestro vial con saldo fatal en el sector de Ditaires, lo que obligó a la restricción del paso vehicular.

    De acuerdo con el reporte preliminar, esta emergencia se desató luego de un grave accidente de tránsito que dejó como lamentable saldo el fallecimiento de una persona en el lugar de los hechos.

    moto muerto itagui2

    Afectación vial

    :

    Para atender la situación, las autoridades ordenaron el cierre del carril sobre la Calle 36, en sentido occidente-oriente, abarcando específicamente el tramo que conduce desde Ditaires hacia el sector de Pilsen.

    Ante el represamiento vehicular generado por el acordonamiento de la zona, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y transitar con extrema precaución por las vías aledañas.

    En el sitio de la emergencia hacen presencia unidades de tránsito y el equipo de criminalística para adelantar las respectivas labores de inspección técnica del cadáver y recolectar las pruebas necesarias para esclarecer la dinámica de este fatal choque.

    moto muerto itagui1

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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