Resumen: La Alcaldía de Bello selló la Fonda Los Compadres y Street Food en Los Cámbulos por ruido excesivo y falta de requisitos legales de funcionamiento.

¡No más rumba! Sellaron dos negocios en Bello tras quejas por el ruido que no dejaba dormir al barrio

La paciencia de los habitantes del barrio Villas de Occidente, en el municipio de Bello, llegó a su límite y las autoridades respondieron con contundencia.

En una intervención realizada la noche del pasado lunes, la Alcaldía de Bello, en articulación con la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad, procedió al sellamiento de dos reconocidos locales comerciales en el sector de Los Cámbulos.

La medida recayó sobre la “Fonda Los Compadres” y el establecimiento gastronómico “Street Food”, los cuales fueron suspendidos de manera temporal tras verificarse que no contaban con los requisitos legales mínimos para su funcionamiento.

El operativo se desencadenó tras una lluvia de quejas ciudadanas que denunciaban niveles de ruido insoportables hasta altas horas de la madrugada.

Según el reporte oficial, el establecimiento “Street Food” ya estaba bajo la lupa de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pues durante un megaoperativo realizado el sábado anterior se encontraba cerrado, evadiendo el control inicial.

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No obstante, el reporte de la comunidad sobre el exceso de decibelios motivó una visita técnica inmediata que confirmó las irregularidades. Durante la inspección, las autoridades no solo revisaron los niveles de sonido, sino también la vigencia de los permisos de existencia legal y la posible presencia de menores de edad en el lugar.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Wber Zapata, fue enfático al señalar que el objetivo de estas acciones es encontrar una armonía entre el comercio y la tranquilidad de los residentes, advirtiendo que no se permitirá que el desarrollo económico pase por encima de la convivencia.

Por su parte, el Mayor Daniel Celis Agudelo, comandante de la Policía de Bello, confirmó que la suspensión de la actividad económica se basó en el incumplimiento del artículo 87 de la Ley 1801.

Con este golpe a la informalidad, la alcaldía de Bello envía un mensaje claro a los propietarios de negocios: el comercio en el municipio debe ajustarse a la norma o enfrentarse al cierre definitivo de sus puertas para garantizar el descanso de los bellanitas.

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