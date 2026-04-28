Jairo de Jesús Agudelo desapareció en Bello

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Resumen: Jairo de Jesús Agudelo Sánchez es un hombre colombiano de 69 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. Al momento de su desaparición vestía una camiseta color café, pantalón corto de dril negro y tenis.

Jairo de Jesús Agudelo Sánchez es un hombre colombiano de 69 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. Al momento de su desaparición vestía una camiseta color café, pantalón corto de dril negro y tenis.

Como señas particulares, se describe con piel trigueña, contextura delgada, cabello entrecano y una estatura aproximada de 1.65 metros, características que pueden ayudar a su identificación.

Fue reportado como desaparecido el 26 de abril de 2026 en el barrio Zamora, en Bello, Antioquia, por lo que se solicita atención a cualquier información que permita dar con su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes