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    Jairo de Jesús Agudelo desapareció en Bello

    Fue reportado como desaparecido el 26 de abril en el barrio Zamora

    Publicado por: Juan Manuel

    Jairo de Jesús Agudelo desapareció en Bello

    Resumen: Jairo de Jesús Agudelo Sánchez es un hombre colombiano de 69 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. Al momento de su desaparición vestía una camiseta color café, pantalón corto de dril negro y tenis.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Jairo de Jesús Agudelo Sánchez es un hombre colombiano de 69 años, de sexo masculino e identidad de género masculina. Al momento de su desaparición vestía una camiseta color café, pantalón corto de dril negro y tenis.

    Como señas particulares, se describe con piel trigueña, contextura delgada, cabello entrecano y una estatura aproximada de 1.65 metros, características que pueden ayudar a su identificación.

    Fue reportado como desaparecido el 26 de abril de 2026 en el barrio Zamora, en Bello, Antioquia, por lo que se solicita atención a cualquier información que permita dar con su paradero.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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