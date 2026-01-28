Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Bogotá selló una veterinaria en Suba por arrojar agujas y gasas con sangre a la calle. El Distrito rescató a seis animales que estaban en el local.

¡Qué cochinada! Sellaron veterinaria en Suba que botaba agujas y gasas con sangre a la calle

La Alcaldía de Bogotá, a través de una acción conjunta entre las Secretarías de Ambiente y Salud, ordenó el sellamiento temporal de una clínica veterinaria tras ser sorprendida arrojando desechos peligrosos directamente a la vía pública.

Agujas, jeringas usadas y gasas impregnadas de sangre quedaron esparcidas en el andén, representando un foco de infección no solo para los habitantes del sector, sino también para las mascotas y la fauna silvestre que transita por la zona.

La emergencia fue reportada inicialmente por un operador de aseo, quien al notar la presencia de residuos biosanitarios dio aviso inmediato a las autoridades.

Al llegar al lugar, la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, confirmó la gravedad del hallazgo. “Encontramos en pleno espacio público elementos que implican un riesgo biológico severo. Esta falta de control puede derivar en una infección masiva si no se interviene a tiempo”, señaló la funcionaria.

Ante la evidencia, la Policía Nacional impuso un comparendo de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes al establecimiento, basándose en la Ley 1801 de 2016.

Además del cierre del local, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) tuvo que intervenir para garantizar la vida de seis animales que se encontraban internados en la clínica al momento del operativo.

Los expertos realizaron valoraciones médicas y otorgaron un plazo de tres días para que los propietarios remitan a estos pacientes a centros médicos seguros que cumplan con la normativa.

El subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández, fue enfático en que se aplicarán todas las medidas sanitarias necesarias para prevenir cualquier riesgo de infección en la salud pública de los bogotanos.

Por su parte, la UAESP recordó que cualquier establecimiento que preste servicios de salud, incluyendo las veterinarias, está obligado por ley a contratar gestores autorizados para la disposición de residuos peligrosos.

