Resumen: El Inder Medellín abrió inscripciones gratuitas para su oferta deportiva 2026. Niños, adultos y gestantes pueden registrarse a través de la plataforma SIMON 2.0.

¡A mover el cuerpo! Ya abrieron los cupos para hacer deporte gratis en Medellín: así se puede inscribir

La capital antioqueña se pone en movimiento con el lanzamiento de su oferta deportiva y recreativa para este año. La Alcaldía de Medellín, a través del Inder, anunció que ya se encuentran abiertas las inscripciones para que la ciudadanía acceda a múltiples procesos de formación y aprovechamiento del tiempo libre sin costo alguno.

Esta estrategia, que busca fomentar hábitos de vida saludable en todas las etapas del ciclo vital, tiene presencia garantizada en las 16 comunas y los cinco corregimientos del Distrito.

Tras una exitosa jornada de preinscripciones donde se agotaron rápidamente los cupos para disciplinas de alta demanda como natación y patinaje, la alcaldía ha habilitado el registro para la oferta general.

La estrategia contempla programas diseñados para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y madres gestantes, asegurando que el acceso al deporte sea inclusivo y llegue a los barrios con mayor necesidad de espacios de bienestar.

Además, se confirmó que la próxima semana se liberarán cupos adicionales para nuevas disciplinas deportivas.

Medellín ha enfatizado que estos servicios son totalmente gratuitos, buscando eliminar cualquier barrera económica para el ejercicio físico.

El objetivo central de esta estrategia es mejorar la calidad de vida de los medellinenses, brindando alternativas seguras y guiadas por profesionales en las placas polideportivas, gimnasios al aire libre y centros de integración de la ciudad. La invitación es a que los habitantes aprovechen estos espacios que fortalecen el tejido social y la salud mental.

Para formalizar la inscripción, los interesados deben acceder a la plataforma digital SIMON 2.0 (Aquí), donde podrán seleccionar el programa de su preferencia según su ubicación y disponibilidad horaria.

La Alcaldía recordó que el registro oportuno es clave, dado que el interés de la comunidad por estas actividades suele llenar los grupos en pocos días.

