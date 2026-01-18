Sellan reconocido supermercado en centro comercial de Bogotá por presuntas fallas sanitarias

Resumen: Un supermercado de la cadena Éxito en el centro comercial Multiplaza, en la localidad de Fontibón, fue cerrado temporalmente por orden de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá tras una inspección sanitaria. El establecimiento permanecerá sellado mientras avanza la investigación administrativa y se corrigen las presuntas fallas sanitarias detectadas, entre ellas la posible presencia de plagas, según información divulgada por Blu Radio. La reapertura dependerá del cumplimiento de los requerimientos exigidos y de una nueva autorización oficial.

Un supermercado de la cadena Éxito, ubicado en el centro comercial Multiplaza, en la localidad de Fontibón, fue cerrado de manera temporal por orden de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, tras una visita de inspección realizada el miércoles 14 de enero en horas de la tarde.

La medida se adoptó en el marco de los procedimientos de inspección, vigilancia y control que adelanta la autoridad sanitaria en establecimientos abiertos al público, especialmente aquellos dedicados a la comercialización de alimentos. Luego de la revisión, funcionarios distritales procedieron al sellamiento del local y dejaron un aviso oficial en el que se informa la prohibición de operar mientras avanzan las actuaciones administrativas correspondientes.

En el cartel instalado en la entrada del establecimiento se advierte que cualquier intento de reapertura sin la debida autorización podría derivar en sanciones administrativas o penales, conforme a la normativa sanitaria vigente. Desde entonces, el supermercado permanece cerrado y sin atención al público.

La diligencia fue registrada en videos y fotografías que circularon ampliamente en redes sociales, en los que se observa al personal de la Secretaría de Salud adelantando el procedimiento. Las imágenes generaron diversas reacciones entre ciudadanos y compradores habituales, teniendo en cuenta la alta afluencia que suele registrar el almacén dentro del centro comercial.

El caso fue trasladado a etapa de investigación administrativa, lo que implica que el establecimiento no podrá reanudar actividades hasta cumplir con los requerimientos exigidos por la autoridad sanitaria y superar una nueva inspección oficial.

De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, el cierre del establecimiento estaría relacionado con posibles deficiencias en las condiciones sanitarias, entre ellas la presunta presencia de plagas al interior del local, una situación que representa un riesgo para la salud de los consumidores y que obliga a la activación inmediata de los protocolos de inspección, vigilancia y control por parte de la autoridad distrital.

Durante el periodo de clausura, el comercio deberá adelantar las correcciones necesarias, las cuales suelen incluir procesos de limpieza profunda, desinfección, control de vectores y ajustes en los protocolos de manejo y almacenamiento de productos. La reapertura dependerá exclusivamente del cumplimiento de estas exigencias y de la autorización expresa de la Secretaría de Salud.

En medio de la situación, surgió una controversia adicional en plataformas digitales, luego de que algunos usuarios denunciaran que el aviso oficial de clausura habría sido parcialmente cubierto con material publicitario. Una imagen difundida en la red social X muestra un afiche promocional sobre la entrada del local, lo que generó cuestionamientos sobre el respeto a la medida sanitaria. Este hecho no ha sido confirmado ni desmentido oficialmente por las autoridades.

@SectorSalud el centro comercial multiplaza en bogota tapa el sellamiento de exito , no permiten que la ciudadanía se entere que es por sanidad y el público debe saber que paso y no tapar asi la información. pic.twitter.com/IhrvZy5pUi — Beth. Ram (@Ktelizar) January 16, 2026

Hasta el momento, ni Almacenes Éxito ni la administración del centro comercial Multiplaza han emitido un pronunciamiento público frente al cierre ni sobre el tiempo estimado que podría prolongarse la suspensión del servicio.