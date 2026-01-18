¡Quedó grabado! Le robaron el celular al influencer JH mientras transmitía en vivo por Bogotá

Resumen: El influencer JH de la Cruz fue víctima de un raponazo mientras transmitía en vivo en Bogotá. El hurto quedó registrado en video, mostrando brevemente al presunto responsable, y horas después el celular fue rastreados en la localidad de Suba. Tras el incidente, el creador de contenido instó a sus seguidores a tomar precauciones en espacios públicos.

Un caso de inseguridad urbana volvió a viralizarse en redes sociales luego de que el creador de contenido Jhon Harrison de la Cruz Valencia, conocido en plataformas digitales como JH de la Cruz, fuera víctima de un hurto mientras estaba grabando en vivo con su teléfono móvil en una zona pública de Bogotá. El incidente se presentó bajo la modalidad de raponazo, un tipo de hurto rápido y violento, y quedó registrado en la transmisión que realizaba en ese momento.

Según los videos que circulan, el creador de contenido estaba interactuando con sus seguidores y grabando con el teléfono desde un ángulo aparentemente destinado a proteger el dispositivo, cuando un hombre se acercó sorpresivamente y le arrebató el celular.

En cuestión de segundos, JH de la Cruz desapareció del encuadre y la transmisión se cortó abruptamente. El ladrón, que se movilizaba en motocicleta, aceleró mientras sostenía el celular en la mano y su rostro quedó brevemente expuesto en el video.

La evidencia audiovisual no solo mostró el momento del hurto, sino que permitió que capturas de pantalla y fragmentos del video se difundieran con rapidez entre usuarios de redes sociales, alimentando el debate sobre la inseguridad en los espacios públicos.

Horas después del suceso, JH de la Cruz publicó un mensaje confirmando que el dispositivo había sido rastreado mediante geolocalización en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. “Lo prendieron a la 1:44. Por acá está todavía. ¿Dónde estará mi iPhone? Está en Bogotá”, dijo el creador, mostrando su preocupación por el paradero del teléfono tras el robo.

Finalmente, el creador de contenido compartió una recomendación para su comunidad digital, instándolos a tomar precauciones cuando están en espacios públicos. “Estén pendientes, no den papaya”, expresó, subrayando la importancia de la atención personal para evitar ser víctimas de hurtos en la ciudad.