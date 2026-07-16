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Resumen: Las autoridades allanaron y sellaron un centro estético en Bogotá que, aunque estaba registrado como spa, presuntamente realizaba procedimientos propios de una clínica sin la habilitación requerida. Durante la inspección fueron hallados medicamentos, camillas, una máquina láser y un área de recuperación para pacientes. El operativo hace parte de la investigación por la muerte de una mujer de 52 años, quien falleció tras someterse a un procedimiento estético que habría sido practicado en ese lugar.

Sellan centro estético que operaba como clínica tras el fallecimiento de una mujer en Bogotá

Un establecimiento ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, fue allanado y nuevamente sellado por las autoridades, luego de quedar bajo investigación por su presunta relación con la muerte de una mujer de 52 años que, según las pesquisas, se habría sometido allí a un procedimiento estético.

El operativo fue realizado por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de autoridades distritales, como parte de la investigación que busca esclarecer las circunstancias en las que la paciente resultó gravemente afectada antes de ser trasladada a un centro asistencial de la Cruz Roja, donde finalmente falleció.

Durante la diligencia judicial, los investigadores recopilaron diferentes elementos que ahora harán parte del material probatorio dentro del proceso.

Hallaron insumos médicos y un área para recuperación de pacientes

En la inspección realizada al inmueble, las autoridades encontraron diversos elementos que, presuntamente, eran utilizados para la realización de procedimientos estéticos.

Entre el material incautado figuran medicamentos, medias, vendas, pañales y otros residuos biológicos que serán analizados dentro de la investigación.

Además, en el lugar fueron ubicadas varias camillas y una máquina láser. Los investigadores también identificaron un espacio destinado para la recuperación de pacientes en etapa de posoperatorio, lo que llamó la atención de las autoridades debido a que el establecimiento no contaba con la habilitación requerida para ofrecer ese tipo de atención.

Todo el material encontrado fue incautado para avanzar en las labores de investigación y establecer el funcionamiento del lugar.

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El establecimiento no estaba registrado para prestar servicios médicos

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De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el establecimiento figuraba ante la Cámara de Comercio con una actividad económica correspondiente a un salón de belleza o spa.

Sin embargo, durante la diligencia se evidenciaron elementos y espacios que, presuntamente, eran utilizados para realizar procedimientos estéticos propios de una institución de salud, pese a no contar con los permisos y requisitos establecidos por la normatividad vigente.

Las autoridades indicaron que el lugar ya había sido objeto de una medida de sellamiento por parte de la Secretaría Distrital de Salud debido a que no tenía las autorizaciones necesarias para desarrollar este tipo de actividades.

Tras el nuevo operativo, el establecimiento volvió a ser sellado mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

La investigación busca esclarecer la muerte de la paciente

La actuación de la Fiscalía se da luego del fallecimiento de una mujer de 52 años, quien murió el pasado 10 de julio después de ingresar en estado crítico a un centro médico de la Cruz Roja.

Las autoridades buscan establecer si existe una relación entre el procedimiento que presuntamente le fue practicado en este establecimiento y su posterior fallecimiento.

Como parte del proceso investigativo, el material recolectado será sometido a los análisis correspondientes para determinar su relevancia dentro del caso y establecer posibles responsabilidades.

Asimismo, las autoridades recordaron que, además de las actuaciones sanitarias, cualquier persona que tenga conocimiento de posibles irregularidades relacionadas con este tipo de establecimientos puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la Nación si considera que pudieron cometerse conductas como lesiones personales, falsedad documental, ejercicio ilegal de actividades relacionadas con la salud u otros posibles delitos contemplados en la ley.