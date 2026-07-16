Resumen: El debate gira en torno a los trámites necesarios para poner en marcha un proyecto clave para la ciudad: el reúso de agua residual en el sector industrial

«Otra vez lo están desinformando»: El contundente mensaje de la gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá a Gustavo Petro

Minuto30.com .- Un nuevo cruce de declaraciones entre el Gobierno Nacional y el Distrito ha acaparado la atención en las redes sociales. Esta vez, la protagonista es Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), quien salió al paso para desmentir públicamente una afirmación del presidente Gustavo Petro relacionada con los permisos ambientales de la PTAR Salitre.

El debate gira en torno a los trámites necesarios para poner en marcha un proyecto clave para la ciudad: el reúso de agua residual tratada para fines industriales, una medida vital en medio de los retos de abastecimiento hídrico que enfrenta la capital.

¿Qué afirmó el presidente Gustavo Petro?

El mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que «desmentía» al designado Ministro de Medio Ambiente del gobierno entrante, señor Fabio Arjona, y aseguraba que el Gobierno Nacional no tenía ninguna responsabilidad en la demora del proyecto de reciclaje de agua en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre.

Según Petro, el proyecto «tiene vía libre desde hace un año y nunca necesitó de una nueva licencia ambiental de la ANLA». En su mensaje, el mandatario también lanzó críticas sobre el manejo de las aguas lluvias en la capital.

¿Cómo le respondió la gerente del Acueducto?

Ante estas declaraciones, Natasha Avendaño no guardó silencio y le respondió directamente al presidente, calificando su afirmación como falsa y aportando pruebas documentales.

«Presidente Gustavo Petro, interesante su trino pero la realidad es otra… es falso que la ANLA haya dado ‘vía libre’ para el reúso de agua residual tratada de la PTAR Salitre para fines industriales», señaló de manera tajante la gerente de la EAAB.

Avendaño fue enfática en aclarar que, si bien el proyecto avanza, SÍ se requiere tramitar un permiso de concesión de aguas. Aseguró que la empresa inició este trámite de manera oportuna ante la autoridad ambiental competente, por lo que desvirtuó la afirmación presidencial de que no se necesitaban más procesos.

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¿Por qué el proyecto sigue en pausa?

Para respaldar su argumento, la funcionaria adjuntó un pantallazo de la respuesta oficial de la ANLA dirigida al Acueducto. «Otra vez lo están desinformando, Presidente», agregó Avendaño en su publicación.

La gerente explicó que el Acueducto de Bogotá sigue a la espera de poder iniciar el plan piloto para el reúso del agua, pero advirtió que el avance se ha visto obstaculizado por un «pimponeo de competencias» entre las entidades encargadas de otorgar los permisos definitivos.

¿Qué dice la ANLA al respecto?

Por su parte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aclaró en un comunicado reciente que a inicios de 2025 dio un concepto favorable a la viabilidad técnica del piloto de recirculación propuesto por la EAAB. La entidad precisó que el proyecto no requería modificar la licencia ambiental vigente, lo que coincide con una parte de lo dicho por el presidente, pero no exime a la empresa de tramitar el respectivo permiso de concesión que exige la normativa para poder operar.

¿Qué es La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Salitre?

En la PTAR Salitre se tratan aguas residuales del norte de la ciudad, generadas por más de tres millones doscientos mil residentes de la zona norte de Bogotá., principalmente de hogares, oficinas, colegios y universidades, entre otros. De esta manera, se asegura que las aguas de la Planta vertidas al Río Bogotá -tras el proceso de tratamiento- contribuyan al saneamiento del principal afluente de la ciudad.