Sellan centro estético en Chapinero por hacer cirugías sin permiso

Las autoridades de salud realizaron un operativo de inspección en un centro estético ubicado en el sector de Los Héroes, localidad de Chapinero, en Bogotá, donde presuntamente se estaban practicando procedimientos médicos y quirúrgicos sin contar con la autorización exigida por la normatividad sanitaria.

La intervención fue adelantada por la Secretaría de Salud, que ordenó el sellamiento del establecimiento denominado ‘Dr. Danubia Blanco Beauty Laser’, luego de encontrar posibles irregularidades relacionadas con la prestación de servicios de salud y el manejo de medicamentos e insumos médicos.

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Según informó la entidad, el centro estético ofrecía procedimientos como lipólisis láser pese a no tener habilitación para desarrollar actividades quirúrgicas. Durante la diligencia también fueron detectadas inconsistencias en la tenencia y manejo de elementos médicos y quirúrgicos dentro del lugar.

Las autoridades indicaron que este tipo de controles buscan verificar que los establecimientos dedicados a procedimientos estéticos cumplan con los requisitos técnicos, sanitarios y legales necesarios para operar en la ciudad.

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El operativo hizo parte de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control que adelanta de manera permanente la Secretaría de Salud para identificar posibles riesgos que puedan afectar la integridad de los usuarios que acuden a este tipo de servicios.

La entidad reiteró que el funcionamiento irregular de un centro estético puede representar riesgos para la salud de las personas, especialmente cuando se realizan procedimientos invasivos sin autorización o sin las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias.

Finalmente, la Secretaría de Salud señaló que continuará desarrollando operativos en diferentes sectores de Bogotá con el objetivo de detectar establecimientos clandestinos o que incumplan las disposiciones vigentes relacionadas con la prestación de servicios médicos y estéticos.

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