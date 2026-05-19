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    Así se ve el sitio en el que hallaron a Yulixa: aun hay rastros de su cuerpo en el lugar

    El mandatario de los bogotanos lamentó profundamente el fatídico desenlace de Yulixa Toloza y reiteró su llamado para que los responsables paguen

    Publicado por: SoloDuque

    Autoridades llegaron al lugar donde yacía el cuerpo de Yulixa Toloza, víctima de una mala práxis en una estético "de garage", pasado el medio dia de este martes 19 de mayo
    Autoridades llegaron al lugar donde yacía el cuerpo de Yulixa Toloza, víctima de una mala práxis en una estético "de garage", pasado el medio dia de este martes 19 de mayo

    Minuto30.com .- El descubrimiento del cadáver de la esteticista Yulixa Toloza fue el resultado de intensas labores de rastreo y de un giro clave en la investigación. Unidades especializadas de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) se desplazaron hasta una vía del municipio de Apulo, en Cundinamarca, para adelantar la inspección técnica del lugar y el levantamiento de los restos.

    De acuerdo con el reporte oficial, las características físicas y morfológicas del cuerpo encontrado en la zona permitieron a los investigadores y forenses confirmar su plena identidad en el lugar de los hechos.

    El alcalde de Bogotá fue uno de los primeros en confirmar que el cuerpo hallado era el de Yulixa

    La confirmación del alcalde Carlos Fernando Galán

    A través de su cuenta de X, el mandatario de los bogotanos lamentó profundamente el fatídico desenlace del caso y reiteró su llamado a las autoridades judiciales para que los responsables paguen por este crimen originado en un establecimiento ilegal.

    «Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal», expresó Galán, enviando un mensaje de solidaridad a los familiares de la víctima.

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    yulixa3 scaled

    Un detalle escalofriante ha surgido en torno a cómo las autoridades lograron llegar exactamente al punto donde fue abandonado el cuerpo.

    Según versiones extraoficiales cercanas a la investigación, el equipo del CTI de la Fiscalía logró dar con la ubicación en Apulo gracias a la información suministrada por algunos de los capturados.

    Las autoridades avanzan ahora en la judicialización de los implicados y Medicina Legal continuará con los análisis forenses para determinar las causas exactas del fallecimiento.

    Lea también: Capturados en Aragua y Portuguesa: Fiscalía colombiana oficializa el pedido de extradición por muerte de Yulixa Toloza

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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