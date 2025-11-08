Sellan el bar Before Club tras el asesinato de Jaime Esteban, estudiante de Los Andes

Resumen: Sellan el bar Before Club en Bogotá, donde estuvo Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado. Autoridades hallaron presuntas irregularidades sanitarias.
En la madrugada de este sábado 8 de noviembre, las autoridades de Bogotá sellaron Before Club, el bar ubicado en Chapinero donde estuvo Jaime Esteban antes de ser asesinado a golpes por dos hombres durante la madrugada del pasado 31 de octubre.
El cierre temporal del establecimiento se produjo en el marco de un operativo de inspección, vigilancia y control en el que, según fuentes oficiales, se habrían detectado irregularidades sanitarias y administrativas.
La medida se da luego de que el caso de Jaime Esteban, estudiante de la Universidad de Los Andes, generara amplia indignación nacional.
Lea también: Así fue la detonación controlada que estremeció a Tunja por volqueta bomba
El joven fue visto por última vez saliendo del bar tras una fiesta de Halloween y, minutos después, fue brutalmente agredido en vía pública, a pocas cuadras del lugar.
Before Club, ha estado en el centro de la polémica por sus actividades con tinte político y por los cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses en torno a la llamada “Ley de la Noche”.
La investigación sobre el homicidio de Jaima continúa, mientras las autoridades mantienen el sellamiento del bar hasta que se verifique el cumplimiento de las normas.