Sellan el bar Before Club tras el asesinato de Jaime Esteban, estudiante de Los Andes

En la madrugada de este sábado 8 de noviembre, las autoridades de Bogotá sellaron Before Club, el bar ubicado en Chapinero donde estuvo Jaime Esteban antes de ser asesinado a golpes por dos hombres durante la madrugada del pasado 31 de octubre.

El cierre temporal del establecimiento se produjo en el marco de un operativo de inspección, vigilancia y control en el que, según fuentes oficiales, se habrían detectado irregularidades sanitarias y administrativas.

La medida se da luego de que el caso de Jaime Esteban, estudiante de la Universidad de Los Andes, generara amplia indignación nacional.

El joven fue visto por última vez saliendo del bar tras una fiesta de Halloween y, minutos después, fue brutalmente agredido en vía pública, a pocas cuadras del lugar.

Before Club, ha estado en el centro de la polémica por sus actividades con tinte político y por los cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses en torno a la llamada “Ley de la Noche”.

La investigación sobre el homicidio de Jaima continúa, mientras las autoridades mantienen el sellamiento del bar hasta que se verifique el cumplimiento de las normas.

