Resumen: Tunja amaneció en alerta: las autoridades realizaron detonaciones controladas de una volqueta con tatucos cerca del Batallón Bolívar. Horas después, otro carro explotó dentro de la base militar.

Así fue la detonación controlada que estremeció a Tunja por volqueta bomba

Tunja amaneció en alerta máxima. Desde las 5:00 de la madrugada de este sábado 8 de noviembre, las autoridades reportaron la presencia de una volqueta cargada con una estructura artesanal para lanzar tatucos o cilindros bomba, similar a las empleadas en los años 90 por grupos armados.

El hallazgo se registró en el barrio Prados de Alcalá, a pocos metros del Batallón Bolívar, lo que generó pánico entre los habitantes del sector.

De inmediato, unidades antiexplosivos del Ejército Nacional y la Policía llegaron al sitio y establecieron un amplio cordón de seguridad para realizar la detonación controlada de los artefactos.

Durante la operación, los técnicos en explosivos confirmaron la ejecución de dos explosiones controladas, mientras se evacuaba a los residentes cercanos para prevenir riesgos mayores.

Según información preliminar entregada por el coronel de Tunja, hasta el momento no se reportan personas heridas, aunque se mantienen las verificaciones con cámaras de seguridad para identificar a los responsables de haber dejado la volqueta en la zona.

El vehículo estaba adaptado como una plataforma lanzadora de tatucos, un artefacto no convencional que podría haber estado dirigido hacia la guarnición militar.

Durante las detonaciones, se reportaron daños en alojamientos, estructuras y vehículos dentro del Batallón Bolívar, debido a la fuerza del estallido. Imágenes difundidas en redes sociales muestran una densa columna de humo y el temor de los residentes ante el fuerte estruendo.

Otra explosión dentro del Batallón Bolívar

Mientras las autoridades avanzaban en las labores de detonación controlada de la volqueta bomba, se registró otra explosión al interior de la base militar. Las autoridades no han confirmado si hay heridos y mantienen los protocolos de seguridad activados.

La situación sigue en desarrollo, con presencia de la Policía Metropolitana de Tunja, el Ejército Nacional y organismos de socorro que permanecen en la zona.

