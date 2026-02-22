Resumen: La Policía y la Alcaldía de Antonio Nariño intervinieron un bar en El Restrepo, rescatando a tres menores escondidos en una bodega donde también se hallaron dosis de drogas. Los adolescentes fueron puestos bajo protección y el establecimiento fue sellado, mientras se adelantan investigaciones sobre posibles responsabilidades legales.

¡Sellado y bajo investigación! Bar en Bogotá escondía menores y varias dosis de drogas en su bodega

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local de Antonio Nariño permitió el hallazgo de tres menores de edad consumiendo alcohol en el interior de un bar ubicado en la zona de rumba de El Restrepo, en Bogotá. La intervención buscó proteger a los adolescentes y garantizar el cumplimiento de la normativa en establecimientos nocturnos.

Menores encontrados en bodega oculta

Durante la inspección, las autoridades ingresaron al bar y solicitaron al administrador abrir una bodega ubicada al fondo del local. Allí se encontraron cinco personas, de las cuales tres eran menores de edad.

El consumo de alcohol y la presencia de adultos en estado de embriaguez, junto con posibles riesgos de riñas o microtráfico, activaron el protocolo de restablecimiento de derechos. Los menores fueron trasladados de inmediato por el equipo de Infancia y Adolescencia para verificar su integridad física y emocional, y posteriormente entregados a sus padres, quienes firmaron un compromiso para evitar que los adolescentes vuelvan a ingresar a este tipo de lugares.

Sustancias ilegales detectadas

Durante el operativo también se encontraron varias dosis de marihuana entre algunos asistentes del bar. En otro establecimiento de la zona, la Policía descubrió papeletas de Tusi, sustancia asociada a riesgos graves para la salud y al microtráfico en entornos nocturnos.

Como medida correctiva, el bar donde se hallaron los menores fue sellado, asegurando que no continúe operando hasta cumplir con la normativa vigente.

Controles adicionales y seguridad en la zona

La intervención también incluyó acciones de la Policía de Tránsito, que impuso 64 comparendos y inmovilizó cuatro vehículos, reforzando la seguridad en la zona y reduciendo factores de riesgo relacionados con el consumo de alcohol y drogas en espacios públicos.

La Secretaría de Seguridad destacó que este tipo de operativos protege a los menores de edad, asegura que los establecimientos funcionen dentro de la norma y disuade posibles hechos delictivos, como riñas o microtráfico, en áreas de alta afluencia nocturna.

Finalmente, la entidad reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa a través de la Línea 123, contribuyendo a la seguridad y protección de la comunidad.