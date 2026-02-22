Resumen: La Policía de Bogotá capturó en Tunjuelito a un hombre de 46 años, reincidente, tras una alerta de la comunidad. Durante el operativo incautaron un arma, más de 250 gramos de cocaína, ácido para tusi y utensilios usados para la fabricación de drogas. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía y un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

¡Cayó reincidente en Tunjuelito! Tenía un arma, cocaína y hasta una licuadora para fabricar drogas

La Policía de Bogotá capturó a un hombre de 46 años en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. La detención se produjo tras una alerta ciudadana reportada a través de la Línea de Emergencias 123, en la que vecinos del sector hotelero del barrio informaron sobre una persona en actitud sospechosa.

Gracias a la información suministrada por la comunidad, los uniformados realizaron la verificación correspondiente y lograron ubicar al hombre. Durante el registro, encontraron varios elementos que, al parecer, serían utilizados para la producción de sustancias ilícitas.

Entre los objetos incautados se identificaron un arma de fuego con 124 cartuchos, más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína y 12 gramos de ácido para la fabricación de tusi. Además, se decomisó una estufa eléctrica y una licuadora, que presuntamente eran empleadas para el procesamiento de drogas.

El capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario. Según la Policía, esta persona contaba con antecedentes judiciales relacionados con el mismo tipo de delitos, entre otros registros previos.

En el barrio Venecia, policías desmantelaron un 'laboratorio portátil' que operaba bajo una fachada inusual. ​Un hombre caminaba con una maleta que parecía normal, pero en su interior llevaba un 'kit delincuencial'. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad No se pierda este video y descubra que ocultaba esta persona. pic.twitter.com/UdTyPdD4Rj — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 22, 2026

El procedimiento evidencia la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades. La Policía destacó que las denuncias oportunas permiten identificar rápidamente actividades ilícitas y poner a disposición de la justicia a los responsables, garantizando así la seguridad y la convivencia en los barrios de la ciudad.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que continúe reportando cualquier situación sospechosa o delictiva a través de la Línea de Emergencias 123. Esta herramienta es clave para prevenir delitos, facilitar la labor de las autoridades y asegurar que los procesos judiciales se desarrollen de manera efectiva.

El operativo se enmarca en los esfuerzos de la Policía de Bogotá por combatir la producción y el tráfico de estupefacientes, así como la circulación de armas ilegales, especialmente en zonas donde la ciudadanía reporta comportamientos que podrían poner en riesgo la seguridad pública.