Este jueves, 9 de junio, la Selección Colombia Sub-20 cayó en la semifinal del torneo Maurice Revello de Toulón luego de perder en la tanda de penaltis, 5-4 ante Venezuela.

Luego de un encuentro en el que los venezolanos fueron superiores, gracias a los dos años de edad y de experiencia que le llevan a los colombianos, la selección nacional logró aguantar hasta llegar a los penaltis.

No obstante, no aprovecharon las oportunidades para sentenciar y finalmente los dirigidos por Fabricio Tomás Coloccini se quedaron con el triunfo. En el momento se encuentran a la espera del rival que saldrá del ganador de Francia vs. México.

La expulsión, en la parte final, del colombiano Jhon Vélez fue otro de los factores que inclinó la balanza para Venezuela.

Por su parte, el portero tricolor, Juan Diego Castillo, se convirtió en una de las figuras del duelo gracias a sus atajadas las cuales evitaron que los vecinos terminaran vencedores.

Cabe mencionar que Venezuela juega este torneo con la base de la Selección Sub-20 que fue subcampeona mundial, y muchos de sus futbolistas son sub-23, mientras que Colombia lo enfrentó con una Selección sub-20.