La Selección Colombia Sub-17 culmina con éxito su primer microciclo de 2026

La Selección Colombia Masculina Sub-17, bajo la dirección técnica de Fredy Hurtado, finalizó este viernes su primera etapa de preparación del año en la ciudad de Barranquilla.

Tras completar un total de 15 sesiones de entrenamiento, el combinado nacional cierra este ciclo enfocado en la puesta a punto para el próximo Campeonato Sudamericano, certamen que definirá los cupos para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026.

El plan de trabajo, que inició el pasado miércoles 14 de enero, se caracterizó por una exigente metodología de doble jornada.

Durante las mañanas, los juveniles se concentraron en el fortalecimiento muscular y el acondicionamiento físico en el gimnasio.

En las tardes, el enfoque se trasladó al campo de juego, donde el cuerpo técnico profundizó en la táctica y en la consolidación de una idea de juego aplicable a las distintas fases y momentos de un partido de alto rendimiento.

Al cierre de la concentración, los jugadores Simón Rojas y Brayner Quiñonez compartieron sus balances con FCF Media tras diez días de intensa actividad.

Rojas resaltó que el grupo se marcha con conclusiones muy positivas, detallando que la progresión del trabajo comenzó con la organización defensiva para luego dar paso a los patrones de ataque.

El juvenil destacó que la práctica de fútbol final fue clave para ratificar los conceptos aprendidos durante el microciclo.

