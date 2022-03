¡Crítica! Los pecados que condenaron a la selección Colombia para no conseguir cupo en Qatar 2022

in

La no clasificación al mundial de Qatar y ni siquiera tener la oportunidad de pelear por el cupo de repechaje es sin duda el mayor fracaso del fútbol colombiano en los últimos años.

Si se revisa hombre por hombre, linea por línea, en Colombia hay jugadores de calidad para pelear la eliminatoria e incluso fácilmente puede ser una de las nóminas más caras de Sudamerica sacando a Brasil y Argentina, potencias mundiales.

Entonces conociendo esto ¿por qué Colombia no logró obtener la clasificación?, acá te damos varias razones de los factores que habría afectado significativamente el rendimiento de la tricolor:

→ Directivos de la federación: Sinceramente es hora de realizar una «limpieza» dirigencial, es inaudito que mientras el pueblo colombiano esté pasando el trago amargo de la eliminación el presidente Ramón Jesurún se encuentre paseando en Doha con el pretexto del sorteo mundialista.

Hombres como Jesurún y el mismo Álvaro González le hacen demasiado daño al crecimiento del fútbol cafetero. Dirigentes que no supieron brindar apoyo Queiroz en su momento pero si se excedieron en permisividad con el estratego Reinaldo Rueda.

Dirigentes que hicieron del espectaculo un negocio con la reventa de entradas cuando fueron sancionados por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, mismos personajes que les ttembló la mano para cambiar de sede a Barranquilla cuando sabían que el rendimiento no era el óptimo.

Y por encima de todo, directivos que piensa más en enriquecerse y engrandecer sus intereses personales que el interés de 47 millones de colombianos que soñaban con el mundial.

→ Reinaldo Rueda: Es indudable el trabajo que el técnico caleño realizó en su momento con Atlético Nacional, pero esto no significaba concretamente que sería el técnico perfecto para la tricolor.

Menos teniendo en cuenta que años atrás ya tuvo diferentes ciclos a cargo de los cafeteros, sumado al paso por selecciones como Honduras, Ecuador y Chile en donde su rendimiento no fue el mejor e incluso salio bastante cuestionado.

7 compromisos continuos sin marcar sería razón alguna para dejar afuera a cualquier entrenador de una selección de categoría, al parecer menos la colombiana, donde con pocos golpes de pecho se mostró que al estratega Rueda le quedó grande constituir un onceno ideal pasado 22 compromisos.

Con un rendimiento del 46.7 % y dejando por fuera hombres de gran presente que pudieron haber ayudado con los problemas de efectividad como Alfredo Morelos o Sebastián Villa, dio la impresión que no estaba capacitado a nivel de carácter para conseguir el objetivo.

→ Prensa: El poder mediático influye en gran medida y como en su momento muchos de los principales periodistas del país alardearon que la época dorada del combinado cafetero no fue por Pekerman si no solo por el talento de los jugadores colombianos, la eliminación de ayer es una fiel evidencia de la importancia de un DT de categoría.

En su momento muchos colégas presionaron y forzaron la salida del estratega argentino y así mismo pasó con Carlos Queiroz en el primer tropiezo significativo, buscando que se diera el nombramiento de algún técnico colombiano, de mayor cercanía con el periodismo, algo que resultó demasiado contraproducente.

→ Referentes: Errores en la cancha son pasables cuando el jugador muestra verraquera, garra o empuje, pero a lo largo de la eliminatoria hubo demasiados altibajos en las actitudes de muchos jugadores cafeteros, incluso referentes, que más que sumar restaron en el rendimiento de la tricolor.

El momento de rebeldía de James Rodríguez quien se volvió más mediático por lo que hace fuera de la cancha que sobre ella, las constantes lesiones de Falcao, los temas extra deportivos de jugadores como Villa, Roger Martínez, Cardona, entre otros, que llevaron a sus ausencias en la selección pudieron haber dado una mano importante.

Es necesario y urge que llegue el momento del recambio en la selección Colombia con tanto talento juvenil que hay en este bello territorio cafetero: Daniel Ruiz, Juan David Mosquera, Andrés Llinás, Andrés Colorado y Yaser Asprilla son varios de los nombres que podría tranquilamente entrar a competir.

→ Afición: Es evidente que el estadio Metropolitano de Barranquilla dejó de ser hace mucho tiempo el fortín de la selección Colombia, con un 33% de eficiencia en los partidos jugados como local es urgente plantearse la rotación de la sede para el mundial 2026.

No es posible que mientras en paises como Argentina, Uruguay o Chile tienen sus «canticos» para sus selecciones, en Barranquilla se siga cantando el si se puede de hace 30 años atrás como si tuvieramos un equipo pocamente capacitado cuando no es así, los partidos se comienzan a ganar desde la cancha y si no creen que venga a ver al rojo o verde de Antioquia en el Atanasio para que vean.

Fin del partido, fin de la ilusión… Colombia sin Qatar 2022

