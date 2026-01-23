Resumen: Las autoridades confirmaron la judicialización de Franklyn Ruiz, señalado de secuestrar y abusar de una menor de 15 años con discapacidad en Usme. El agresor irrumpió en la vivienda de la víctima tras romper una ventana y la mantuvo retenida durante cuatro horas. Gracias a la reacción de la comunidad, la Policía lo capturó en flagrancia. Un juez le dictó medida de aseguramiento por los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento.

A la cárcel hombre que habría secuestrado y abusado de una menor con discapacidad en Usme

Una verdadera pesadilla vivió una adolescente de 15 años en la localidad de Usme, luego de ser víctima de un brutal ataque en su propia vivienda. Las autoridades confirmaron la judicialización de Franklyn Ruiz, señalado como el presunto responsable de secuestrar y abusar sexualmente de la menor, quien padece una discapacidad cognitiva.

Los hechos, que han generado profunda indignación en el sur de la capital, ocurrieron el pasado 17 de enero. Según el expediente de la Fiscalía, Ruiz no solo acechó a la víctima, sino que irrumpió en su hogar de manera violenta tras romper el vidrio de una ventana.

Una vez dentro del inmueble, el sujeto redujo a la menor y, contra su voluntad, la trasladó hasta su propia vivienda. Allí, durante aproximadamente cuatro horas, la mantuvo retenida ilegalmente y la sometió a múltiples vejámenes sexuales que le causaron diversas lesiones físicas.

Amenazas y captura en flagrancia

El nivel de crueldad del agresor no terminó con el abuso; se conoció que el hombre intimidó a la adolescente, asegurándole que volvería a atacarla si se atrevía a denunciar lo sucedido. Sin embargo, la rápida reacción de los vecinos fue clave. La comunidad, al percatarse de la situación irregular, alertó de inmediato a la Policía Nacional.

Los uniformados llegaron al lugar y lograron la captura en flagrancia de Ruiz Camacho, rescatando a la menor de las manos de su captor.

El proceso judicial

El procesado fue presentado ante una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Ciudad Bolívar, quien le imputó los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento agravado.

A pesar de la contundencia de las pruebas y los testimonios presentados, Ruiz no aceptó los cargos. No obstante, ante la gravedad de los hechos y el peligro que representa para la sociedad y la víctima, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.