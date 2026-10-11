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Resumen: La Fuerza Aérea Colombiana derribó un dron que obligó a suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, durante la noche del sábado 10 de octubre. La intervención se realizó mediante un sistema antidrones que bloqueó la señal del dispositivo. La emergencia dejó cuatro vuelos cancelados, seis enviados a aeropuertos alternos y otros seis desviados. Entretanto, las autoridades investigan quién operaba el aparato y buscan esclarecer lo ocurrido.

¿Quién estaba detrás? Así derribaron el dron que obligó a suspender vuelos en Rionegro

La presencia de un dron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas durante la noche del sábado 10 de octubre. La situación afectó la programación de varios vuelos y llevó a las autoridades a activar los protocolos de seguridad.

El domingo 11 de octubre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló que la Fuerza Aérea Colombiana intervino para neutralizar el dispositivo mediante un sistema especializado que permitió bloquear su señal y derribarlo.

De acuerdo con el balance entregado por Airplan, empresa operadora de la terminal aérea, la emergencia dejó cuatro vuelos cancelados, seis enviados a aeropuertos alternos y otros seis desviados.

Aunque las operaciones se reanudaron después de las verificaciones correspondientes, las autoridades mantienen una investigación para establecer quién controlaba el dron y esclarecer las circunstancias de su presencia cerca del aeropuerto.

La Fuerza Aérea utilizó un sistema antidrones

A través de su cuenta en X, el gobernador Andrés Julián Rendón informó sobre la intervención militar y explicó cómo se logró neutralizar el dispositivo.

“Antioqueños, ante la presencia de un dron que obligó a suspender las operaciones del Aeropuerto José María Córdova, la Fuerza Aérea activó el sistema antidrones, inhibió su señal y logró derribarlo”, escribió el mandatario.

Rendón también confirmó que las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido. “Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades”, agregó.

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Hasta el momento, no se ha informado públicamente quién operaba el dron ni desde dónde lo controlaba. Tampoco se han establecido las razones de su presencia en las inmediaciones de la terminal aérea.

Cuatro vuelos cancelados y otros afectados

Los registros de comunicaciones aeronáuticas divulgados por ATColombia dan cuenta de las alertas emitidas durante la emergencia. Una de ellas se registró alrededor de las 8:44 p. m., cuando se reportó la presencia de un dron no identificado en las proximidades del aeropuerto.

Posteriormente, cerca de las 9:01 p. m., se informó sobre otro dispositivo, lo que mantuvo la alerta mientras se evaluaban las condiciones para continuar con las operaciones.

Durante la contingencia, algunas aeronaves permanecieron a la espera de instrucciones, mientras otras fueron dirigidas hacia aeropuertos alternos. Entre los destinos mencionados en los registros estuvo Bogotá.

El balance de Airplan, entregado a Publimetro Colombia, reportó cuatro vuelos cancelados, seis enviados a aeropuertos alternos y seis desviados.

La Aeronáutica Civil confirmó posteriormente la reanudación de las operaciones, luego de las verificaciones de seguridad correspondientes.

Mientras la terminal aérea recuperó su funcionamiento, las investigaciones continúan para determinar quién estaba detrás del dispositivo y establecer las posibles responsabilidades por lo ocurrido.