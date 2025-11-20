La Policía capturó a seis ladrones en Medellín: Uno tenía brazalete judicial y otro acabó herido a balazos

Resumen: Seis capturados en Medellín en varios operativos contra el hurto en Castilla, El Poblado y Guayaquil. La Policía recuperó motos, incautó armas traumáticas y detuvo a dos hombres heridos tras un cruce de disparos.