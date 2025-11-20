Menú Últimas noticias
    La Policía capturó a seis ladrones en Medellín: Uno tenía brazalete judicial y otro acabó herido a balazos

    ¡Megaoperativo en Medellín! Seis ladrones cayeron en Castilla, El Poblado y Guayaquil tras ser perseguidos por la Policía.

    Publicado por: Melissa Noreña

    La Policía capturó a seis ladrones en Medellín: Uno tenía brazalete judicial y otro acabó herido a balazos

    La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá propinaron un contundente golpe a la delincuencia al frustrar varios intentos de hurto en distintas zonas de la ciudad, logrando la captura de seis hombres en las últimas horas.

    La clave del éxito fue la articulación inmediata con el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 123.

    Los operativos se desarrollaron en tres hechos distintos:

    • Castilla: El seguimiento en tiempo real de una motocicleta implicada en un hurto permitió la captura de dos hombres. Las autoridades lograron recuperar dos motos e incautaron un arma traumática. Uno de los capturados fue identificado con un brazalete judicial.
    • El Poblado (San Lucas): Unidades de reacción rápida frustraron un intento de hurto en un establecimiento comercial. El operativo dejó dos sujetos detenidos, se inmovilizaron sus motocicletas y se les incautó un arma traumática y dos celulares.
    • Guayaquil: Una persecución intensa culminó con la captura de otros dos delincuentes. Ambos resultaron lesionados tras un intercambio de disparos con las autoridades. La trazabilidad de cámaras de reconocimiento de placas (LPR) confirmó que estos sujetos habían herido previamente a un ciudadano en el barrio El Progreso, en Castilla, mientras intentaban robar otra motocicleta.

    En total, los seis capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, reafirmando el mensaje de la Alcaldía de que «en Medellín no hay espacio para la delincuencia» y que la respuesta institucional es inmediata, articulada y eficaz para proteger la tranquilidad de la ciudadanía.

    La Policía capturó a seis ladrones en Medellín: Uno tenía brazalete judicial y otro acabó herido a balazos

    Foto de cortesía.

    La Policía capturó a seis ladrones en Medellín: Uno tenía brazalete judicial y otro acabó herido a balazos

    Foto de cortesía.

