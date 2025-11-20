Cárcel por presunto abuso sexual de sus hijas menores en Bogotá: las obligaba a ver pornografía

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
    Un padre fue enviado a la cárcel, acusado de abusar de sus dos hijas por dos años.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de Fiscalía.
    Resumen: Hombre de Bogotá es enviado a prisión por presunto abuso sexual continuado de sus dos hijas en el barrio Primavera (Kennedy). El acusado les hacía ver videos pornográficos. Fiscalía imputó cargos agravados.

    Un escalofriante caso de violencia intrafamiliar y abuso sexual sacude el suroccidente de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación informó que un hombre fue enviado a la cárcel como presunto responsable de abusar sexualmente de sus propias hijas, menores de edad, en una vivienda del barrio Primavera, en la localidad de Kennedy.

    La investigación, asumida por un fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá, reveló que las graves agresiones se prolongaron durante un periodo de dos años, mientras las dos menores convivían con el acusado.

    Según la información recolectada, el agresor aprovechaba los momentos en que quedaba a cargo de las niñas para someterlas a vejámenes.

    Uno de los hallazgos más perturbadores del proceso es que el hombre obligaba a las menores a ver videos pornográficos y posteriormente las sometía a los abusos, haciéndoles creer que se trataba de un juego.

    La captura del presunto agresor fue efectuada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el barrio Acapulco, en la localidad de Ciudad Bolívar.

    El fiscal imputó al señalado los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales violentos, ambos en modalidad agravada. A pesar de la contundencia de las pruebas, el acusado no aceptó los cargos durante las audiencias concentradas.

    Finalmente, un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.

