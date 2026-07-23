Resumen: Medellín refuerza la vigilancia en la glorieta de La Aguacatala para combatir el hurto de celulares. Autoridades investigan la cadena de reventa ilícita y anuncian operativos en locales comerciales.

¡Pilas en las glorietas! Autoridades van con todo contra pillos que roban celulares

Las autoridades de la capital antioqueña incrementaron los operativos de vigilancia y control en varios puntos estratégicos de la infraestructura vial, con el fin de contrarrestar el hurto constante de celulares y garantizar la tranquilidad de los transeúntes.

Según declaraciones de Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, las glorietas ubicadas sobre la Avenida Regional se han convertido en focos donde los delincuentes aprovechan para cometer hurtos a la ciudadanía.

El funcionario enfatizó en que la glorieta de La Aguacatala registra una atención prioritaria, dado el constante flujo de trabajadores que transitan a tempranas o tardías horas del día, así como de la población universitaria que frecuenta la zona.

Para abordar esta problemática, la alcaldía desplegó un trabajo articulado con patrullajes de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Asimismo, la estrategia contempla monitoreo constante con visualizadores exclusivos en cámaras de seguridad y la asignación de escuadrones de reacción motorizada.

La intervención gubernamental no solo se centra en la captura de los atracadores en flagrancia, sino en golpear toda la cadena delictiva dedicada a la comercialización de estos equipos.

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Villa Mejía explicó que ya se adelantan investigaciones con la Fiscalía General de la Nación para intervenir los establecimientos donde se efectúa la reventa ilícita de celulares sustraídos. Estas acciones operativas buscan ejecutar cerramientos de locales, allanamientos y judicializaciones que afecten tanto a los vendedores como a los compradores de la mercancía hurtada.

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Finalmente, desde la Secretaría de Seguridad se realiza un acompañamiento directo a las víctimas que acuden a denunciar. A través de la revisión de material de videovigilancia y la asesoría jurídica gratuita, se facilita la interposición de denuncias formales para consolidar las investigaciones.

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