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    ¡Iba a terminar en su mesa! Incautan casi tres toneladas de carne en mal estado en Medellín

    Casi tres toneladas de carne no apta para el consumo que, al parecer, iba a ser vendida en el centro de la ciudad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Iba a terminar en su mesa! Incautan casi tres toneladas de carne en mal estado en Medellín

    Resumen: Autoridades incautaron cerca de tres toneladas de carne no apta para el consumo en Medellín y capturaron a cuatro personas durante un operativo.

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    Un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación y el Invima permitió la incautación de 2.794,2 kilogramos de carne no apta para el consumo humano en el barrio Prado, además de la captura en flagrancia de cuatro personas.

    Las diligencias de registro y allanamiento se realizaron en un inmueble que, según las investigaciones, era utilizado para el desposte clandestino de carne porcina y bovina.

    Durante el procedimiento, las autoridades encontraron productos avaluados en más de $108 millones de pesos, los cuales, de acuerdo con las verificaciones realizadas, eran manipulados y almacenados en condiciones que incumplían la normatividad sanitaria vigente.

    Las autoridades establecieron que el establecimiento intervenido no contaba con autorización para operar y que la carne no apta representaba un riesgo para la salud pública debido a las condiciones en las que era procesada y conservada.

    Lea también: ¡No pudieron escapar! Capturan en una semana a tres prófugos buscados por la justicia internacional en Medellín

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    De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los productos cárnicos presuntamente eran distribuidos y comercializados en el sector de Plaza Botero y sus alrededores, pese a no cumplir con los requisitos sanitarios exigidos para su consumo.

    Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

    ¡Iba a terminar en su mesa! Incautan casi tres toneladas de carne en mal estado en Medellín

    Foto de cortesía.

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