Resumen: Amalfi implementa medidas de seguridad como precaución tras el hostigamiento del frente 36 a una base militar en Anorí, dejando a un uniformado herido.

¡Por precaución! Amalfi se blinda tras el hostigamiento a una base militar en Anorí

Las autoridades del municipio de Amalfi anunciaron la implementación de nuevas medidas de seguridad en el municipio, como respuesta al hostigamiento que ocurrió en la base militar del vecino municipio de Anorí.

Aunque en Amalfi no se han reportado amenazas directas contra la población, la alcaldía municipal decidió tomar acciones preventivas para fortalecer la presencia institucional y garantizar la seguridad ciudadana.

El hostigamiento, que se registró el pasado miércoles 17 de septiembre, fue perpetrado por hombres armados del frente 36 de las disidencias de las Farc, quienes atacaron la base militar con ráfagas de fusil, dejando a un soldado herido.

Lea también: Metro de Medellín lanza diplomados que transformarán la movilidad y el territorio

Por esta razón, malfi mantiene una comunicación constante con las autoridades militares y de Policía para coordinar esfuerzos y evitar cualquier tipo de alteración del orden público en la zona.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Amalfi reiteró su llamado a la ciudadanía para conservar la calma y estar atentos a los canales oficiales de información. Las medidas de seguridad buscan prevenir posibles ataques de grupos armados ilegales en la región.

Más noticias de Antioquia