Resumen: Medellín reforzó la seguridad para los partidos de Colombia con 21 pantallas gigantes y un amplio operativo para garantizar una fiesta-del-futbol en paz.

‘Celebren con respeto’: Habrá controles en Medellín durante el partido de Colombia

La Alcaldía de Medellín anunció un amplio dispositivo de seguridad para acompañar a los ciudadanos durante la transmisión de los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, aseguró que la ciudad está preparada para que la fiesta del futbol se viva en tranquilidad y sin alteraciones al orden público.

Durante una rueda de prensa, el funcionario recordó que fueron habilitadas 21 pantallas gigantes en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín para que los aficionados puedan reunirse a seguir los encuentros del combinado nacional. El principal punto de concentración estará ubicado en el Coliseo Iván de Bedout, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Villa indicó que las autoridades desplegarán personal de la Alcaldía, gestores de seguridad, promotores de convivencia, uniformados de la Fuerza Pública, reacciones motorizadas y vigilancia aérea para garantizar que la jornada transcurra sin inconvenientes.

Además, se contará con monitoreo mediante cámaras de seguridad en los puntos priorizados de mayor afluencia.

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El secretario hizo un llamado a los ciudadanos para disfrutar de los partidos con responsabilidad.

“La invitación es a que vivamos esta jornada del fútbol en paz”, expresó, al insistir en la importancia de evitar comportamientos que puedan generar conflictos o situaciones de intolerancia.

Asimismo, recomendó moderar el consumo de bebidas alcohólicas para prevenir riñas y enfrentamientos entre familiares, amigos o vecinos. Según explicó, muchas de las situaciones que alteran la convivencia durante este tipo de celebraciones están relacionadas con excesos en el consumo de licor.

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Las autoridades también mantendrán vigilancia especial en zonas de alta concentración de personas y establecimientos comerciales donde se espera una gran asistencia de aficionados.

Con este despliegue, la alcaldía busca que la fiesta del futbol se convierta en un espacio de encuentro ciudadano marcado por el respeto, la convivencia y el apoyo a la Selección Colombia.

Todos a seguir apoyando a la Selección Colombia 🇨🇴 en este mundial, hoy martes es el segundo partido. Recuerden que tenemos 21 pantallas gigantes en todas las comunas y corregimientos para que vayan en familia y amigos ⚽️📺. El fanzone del Coliseo Iván de Bedout es para mayores… pic.twitter.com/J5ETtRVqVX — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 23, 2026

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