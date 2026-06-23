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    Cayeron con casi dos toneladas de marihuana que iban a inundar las plazas de Barrio Antioquia y El Poblado

    Cae cargamento de marihuana valuado en $2 mil millones, que venía desde el Cauca listo para surtir las plazas de vicio de Medellín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cayeron con casi dos toneladas de marihuana que iban a inundar las plazas de Barrio Antioquia y El Poblado

    Resumen: Las autoridades de Medellín incautaron 1.755 kilos de marihuana cripa valuados en $2.000 millones y capturaron a cinco presuntos integrantes del GDCO Barrio Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una operación conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron interceptar un masivo cargamento de 1.755 kilogramos de marihuana y capturar en flagrancia a cinco sujetos.

    El estupefaciente, que provenía del departamento del Cauca y estaba valuado en aproximadamente $2.000 millones, pretendía ser dosificado y distribuido en sectores clave del Valle de Aburrá como Santa Fe, Trinidad, El Poblado y el área de Barrio Antioquia.

    La investigación criminal dejó al descubierto la sofisticada estrategia logística del Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) Barrio Antioquia. La banda utilizaba la peligrosa modalidad de «mosca», empleando campaneros en la vía para advertir sobre los retenes policiales.

    Una vez que este millonario cargamento burlaba los controles interdepartamentales, la organización procedía a fraccionar la mercancía ilícita en carros y motos más pequeños para camuflarla con facilidad en diferentes bodegas y ollas de vicio de la ciudad.

    Lea también: Fico Gutiérrez lanza advertencia por lluvias y crecientes de quebradas en Medellín

    Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, enfatizó que este resultado destruye las finanzas de la estructura ilegal.

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    En la redada, las autoridades decomisaron un tractocamión, dos carros particulares, una motocicleta, $12 millones en efectivo, ocho teléfonos móviles y un fusil calibre 12 con munición pesada.

    Los cinco detenidos, cuyas edades oscilan entre los 37 y 49 años, ya contaban con un amplio prontuario por narcotráfico y porte de armas; un juez penal los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario tras el contundente operativo que se suma a las 8,5 toneladas de estupefacientes incautadas en Medellín en lo corrido del año 2026.

    Cayeron con casi dos toneladas de marihuana cripa que iban a inundar las plazas de Barrio Antioquia y El Poblado

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    Foto de cortesía.

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