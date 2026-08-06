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Resumen: Seguridad Medellín: autoridades reforzaron los operativos para el 7 de agosto por la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, y advirtieron que no permitirán desmanes durante la Feria de las Flores.

¡Ni se atrevan! Medellín lanzó contundente advertencia ante posibles desmanes por la posesión de De La Espriella

La Seguridad Medellín será reforzada este viernes 7 de agosto con un despliegue especial de la Fuerza Pública para garantizar el orden durante la Feria de las Flores y la jornada de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

Así lo aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, quien afirmó que todas las capacidades operativas están activadas para prevenir hechos que alteren la tranquilidad de la ciudad.

El funcionario explicó que, hasta el momento, las autoridades no tienen información sobre convocatorias de manifestaciones en Medellín, como sí ha ocurrido en otras ciudades del país. Sin embargo, indicó que se mantendrán patrullajes permanentes y labores de inteligencia para reaccionar ante cualquier eventualidad.

Seguridad Medellín tendrá patrullajes mixtos y monitoreo permanente

Villa Mejía señaló que la Policía, el Ejército y los organismos de inteligencia realizan patrullajes conjuntos, verificaciones de información y sobrevuelos para prevenir posibles acciones delictivas o de vandalismo.

El secretario aseguró que cualquier reporte recibido está siendo verificado y reiteró que las autoridades responderán de manera inmediata ante cualquier situación que represente un riesgo para la ciudadanía.

Durante la rueda de prensa, el funcionario advirtió que no serán permitidos bloqueos injustificados, actos de vandalismo, desórdenes o acciones criminales que afecten el desarrollo normal de la ciudad.

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Por otro lado, el alcalde Federico Gutiérrez confirmara que Medellín no implementará Día sin Carro y sin Moto este viernes 7 de agosto, debido a la realización de la Feria de las Flores y del tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos.

Aunque no habrá restricciones de movilidad, la ciudad mantiene activo un amplio dispositivo de seguridad articulado con la Gobernación de Antioquia y la Fuerza Pública.

Entre las medidas se encuentran el funcionamiento del Puesto de Mando Unificado (PMU), la máxima disponibilidad operacional de policías y militares y una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permita prevenir atentados o alteraciones del orden público.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es garantizar que los eventos masivos de la Feria de las Flores se desarrollen con normalidad y preservar la seguridad de residentes y visitantes durante toda la jornada.

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