¡Mañana es festivo entonces no hay excusa! Estos son los conciertos y parches de la Feria gratis hoy

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Resumen: Este jueves 6 de agosto la Feria de las Flores llega cargada de grandes eventos, destacando la gran Final del 22.° Festival Nacional de la Trova en Plaza Gardel , junto a la música en vivo en los tablados de Belén (con artistas como Arelys Henao y Felipe Peláez) y el Parque de Boston. Además, las familias y visitantes podrán disfrutar del inicio de la Placita de Flores en Ciudad del Río , las actividades culturales en Parques del Río , la apertura de las Fondas de mi Pueblo Antioqueño en el parqueadero de Jumbo de la 65 y el espectáculo teatral Vive Medellín en el Teatro Metropolitano.

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La Feria de las Flores entra en sus días más vibrantes y este jueves 6 de agosto ofrece una variada agenda cultural, musical y gastronómica para propios y visitantes en distintos puntos de la ciudad.

Gran Final de la Trova en Plaza Gardel

Uno de los eventos más esperados de la jornada es la Final del 22.° Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín.

Lugar: Plaza Gardel.

Hora: 5:00 p. m. a 1:00 a. m..

Artistas invitados: Carrangakids, Unión Latina, Fatn show de improvisación, La Toma Parrandera y Juancho de la Espriella.

Tablados Musicales en los Barrios

La música en vivo retumbará en los sectores de la ciudad con entrada libre:

Comuna 16 – Belén: Carrera 70, sector Aeroparque Juan Pablo II (7:00 p. m. – 1:00 a. m.).

Presentaciones de: Daniela Mena (La Nave), Los Cantores Koko y Koronel, Alejo Urrea, Felipe Peláez y Arelys Henao.

Comuna 10 – La Candelaria: Parque de Boston (6:00 p. m. – 12:00 a. m.).

Presentaciones de: Artistas Parceros, Arnold Moreno, Jefas del Despecho, Fernando González y Orlando Liñán.

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Plazas y Placitas de Flores

Los espacios familiares llenos de gastronomía, artesanías y muestras silleteras abren sus puertas:

Plaza de Flores – Parques del Río: (2:00 p. m. – 10:30 p. m.).

Presentaciones de: Fabio Melao, The Power, Alejo Melia, Dani Zuleta y Maicol Alfaro.

Placita de Flores – Ciudad del Río (MAMM): (4:00 p. m. – 10:00 p. m.).

Programación con: Luis Antonio Guio (estatuismo humano), Magánderson, Claudia Andrea Torres, muestra de trova con Corozo y Carlitos, Byron Sánchez Cuarteto y Edwin Gaona.

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Fondas, Cultura y Deporte

Fondas de mi Pueblo Antioqueño: Parqueadero Jumbo de la 65 (11:00 a. m. – 2:00 a. m.).

Antioquia Terruño Mío: Comuna 6 – Doce de Octubre, Cra. 82 entre Cll. 100 y 98CC (11:00 a. m. – 8:00 p. m.).

Obra «Vive Medellín»: Teatro Metropolitano (7:00 p. m. – 10:00 p. m.).

26.° Festival Internacional de Cuentería «Entre Cuentos y Flores»: Teatro Ateneo Porfirio Barba-Jacob (7:00 p. m. – 9:45 p. m.).

12.° Raquetón de Tenis de Mesa Feria de las Flores: Coliseo Menor Rodrigo Pérez Castro – UDAG (8:00 a. m. – 9:00 p. m.).

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