¡Mañana es festivo entonces no hay excusa! Estos son los conciertos y parches de la Feria gratis hoy

Resumen: Este jueves 6 de agosto la Feria de las Flores llega cargada de grandes eventos, destacando la gran Final del 22.° Festival Nacional de la Trova en Plaza Gardel , junto a la música en vivo en los tablados de Belén (con artistas como Arelys Henao y Felipe Peláez) y el Parque de Boston. Además, las familias y visitantes podrán disfrutar del inicio de la Placita de Flores en Ciudad del Río , las actividades culturales en Parques del Río , la apertura de las Fondas de mi Pueblo Antioqueño en el parqueadero de Jumbo de la 65 y el espectáculo teatral Vive Medellín en el Teatro Metropolitano.
La Feria de las Flores entra en sus días más vibrantes y este jueves 6 de agosto ofrece una variada agenda cultural, musical y gastronómica para propios y visitantes en distintos puntos de la ciudad.
Gran Final de la Trova en Plaza Gardel
Uno de los eventos más esperados de la jornada es la Final del 22.° Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín.
Lugar: Plaza Gardel.
Hora: 5:00 p. m. a 1:00 a. m..
Artistas invitados: Carrangakids, Unión Latina, Fatn show de improvisación, La Toma Parrandera y Juancho de la Espriella.
Tablados Musicales en los Barrios
La música en vivo retumbará en los sectores de la ciudad con entrada libre:
Comuna 16 – Belén: Carrera 70, sector Aeroparque Juan Pablo II (7:00 p. m. – 1:00 a. m.).
Presentaciones de: Daniela Mena (La Nave), Los Cantores Koko y Koronel, Alejo Urrea, Felipe Peláez y Arelys Henao.
Comuna 10 – La Candelaria: Parque de Boston (6:00 p. m. – 12:00 a. m.).
Presentaciones de: Artistas Parceros, Arnold Moreno, Jefas del Despecho, Fernando González y Orlando Liñán.
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Plazas y Placitas de Flores
Los espacios familiares llenos de gastronomía, artesanías y muestras silleteras abren sus puertas:
Plaza de Flores – Parques del Río: (2:00 p. m. – 10:30 p. m.).
Presentaciones de: Fabio Melao, The Power, Alejo Melia, Dani Zuleta y Maicol Alfaro.
Placita de Flores – Ciudad del Río (MAMM): (4:00 p. m. – 10:00 p. m.).
Programación con: Luis Antonio Guio (estatuismo humano), Magánderson, Claudia Andrea Torres, muestra de trova con Corozo y Carlitos, Byron Sánchez Cuarteto y Edwin Gaona.
Fondas, Cultura y Deporte
Fondas de mi Pueblo Antioqueño: Parqueadero Jumbo de la 65 (11:00 a. m. – 2:00 a. m.).
Antioquia Terruño Mío: Comuna 6 – Doce de Octubre, Cra. 82 entre Cll. 100 y 98CC (11:00 a. m. – 8:00 p. m.).
Obra «Vive Medellín»: Teatro Metropolitano (7:00 p. m. – 10:00 p. m.).
26.° Festival Internacional de Cuentería «Entre Cuentos y Flores»: Teatro Ateneo Porfirio Barba-Jacob (7:00 p. m. – 9:45 p. m.).
12.° Raquetón de Tenis de Mesa Feria de las Flores: Coliseo Menor Rodrigo Pérez Castro – UDAG (8:00 a. m. – 9:00 p. m.).
¡Mañana es festivo entonces no hay excusa! Estos son los conciertos y parches de la Feria gratis hoy
¡Esto fue lo que pasó en el sexto día de la Feria de las Flores! 🤩🌸 En Medellín estamos de fiesta, con mucha alegría y diversión para la gente de la ciudad. 🥰 ¡Medellín te quiere y florece para ti! 📲 https://t.co/mWgETiG9Ur pic.twitter.com/2Q7HFQf6SZ
— Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) August 6, 2026
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