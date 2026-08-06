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    ¡Mañana es festivo entonces no hay excusa! Estos son los conciertos y parches de la Feria gratis hoy

    La Feria hoy tiene tablados y mucha trova. Acá le mostramos los eventos gratis que hay hoy. Aproveche que el día está bonito y mañana es festivo.

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Ahora sí empezó lo bueno! Así comenzó la Feria de las Flores 2026 con más de 120 eventos
    Foto de cortesía.
    ¡Mañana es festivo entonces no hay excusa! Estos son los conciertos y parches de la Feria gratis hoy

    Resumen: Este jueves 6 de agosto la Feria de las Flores llega cargada de grandes eventos, destacando la gran Final del 22.° Festival Nacional de la Trova en Plaza Gardel , junto a la música en vivo en los tablados de Belén (con artistas como Arelys Henao y Felipe Peláez) y el Parque de Boston. Además, las familias y visitantes podrán disfrutar del inicio de la Placita de Flores en Ciudad del Río , las actividades culturales en Parques del Río , la apertura de las Fondas de mi Pueblo Antioqueño en el parqueadero de Jumbo de la 65 y el espectáculo teatral Vive Medellín en el Teatro Metropolitano.

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    La Feria de las Flores entra en sus días más vibrantes y este jueves 6 de agosto ofrece una variada agenda cultural, musical y gastronómica para propios y visitantes en distintos puntos de la ciudad.

    Gran Final de la Trova en Plaza Gardel

    Uno de los eventos más esperados de la jornada es la Final del 22.° Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín.

    Lugar: Plaza Gardel.
    Hora: 5:00 p. m. a 1:00 a. m..
    Artistas invitados: Carrangakids, Unión Latina, Fatn show de improvisación, La Toma Parrandera y Juancho de la Espriella.

    Tablados Musicales en los Barrios

    La música en vivo retumbará en los sectores de la ciudad con entrada libre:

    Comuna 16 – Belén: Carrera 70, sector Aeroparque Juan Pablo II (7:00 p. m. – 1:00 a. m.).
    Presentaciones de: Daniela Mena (La Nave), Los Cantores Koko y Koronel, Alejo Urrea, Felipe Peláez y Arelys Henao.

    Comuna 10 – La Candelaria: Parque de Boston (6:00 p. m. – 12:00 a. m.).
    Presentaciones de: Artistas Parceros, Arnold Moreno, Jefas del Despecho, Fernando González y Orlando Liñán.

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    Plazas y Placitas de Flores

    Los espacios familiares llenos de gastronomía, artesanías y muestras silleteras abren sus puertas:

    Plaza de Flores – Parques del Río: (2:00 p. m. – 10:30 p. m.).
    Presentaciones de: Fabio Melao, The Power, Alejo Melia, Dani Zuleta y Maicol Alfaro.

    Placita de Flores – Ciudad del Río (MAMM): (4:00 p. m. – 10:00 p. m.).
    Programación con: Luis Antonio Guio (estatuismo humano), Magánderson, Claudia Andrea Torres, muestra de trova con Corozo y Carlitos, Byron Sánchez Cuarteto y Edwin Gaona.

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    Fondas, Cultura y Deporte

    Fondas de mi Pueblo Antioqueño: Parqueadero Jumbo de la 65 (11:00 a. m. – 2:00 a. m.).

    Antioquia Terruño Mío: Comuna 6 – Doce de Octubre, Cra. 82 entre Cll. 100 y 98CC (11:00 a. m. – 8:00 p. m.).

    Obra «Vive Medellín»: Teatro Metropolitano (7:00 p. m. – 10:00 p. m.).

    26.° Festival Internacional de Cuentería «Entre Cuentos y Flores»: Teatro Ateneo Porfirio Barba-Jacob (7:00 p. m. – 9:45 p. m.).

    12.° Raquetón de Tenis de Mesa Feria de las Flores: Coliseo Menor Rodrigo Pérez Castro – UDAG (8:00 a. m. – 9:00 p. m.).

    ¡Mañana es festivo entonces no hay excusa! Estos son los conciertos y parches de la Feria gratis hoy

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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