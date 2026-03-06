Cámaras y patrullas cuidarán los puestos de votación en Bello

Resumen: Bello implementa Ley Seca desde el sábado a las 6 p. m. por elecciones. 57 puestos de votación contarán con refuerzo de seguridad de Policía y Ejército.

El municipio de Bello se declaró en máxima alerta para recibir la jornada democrática de este domingo 8 de marzo. La Alcaldía, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, puso en marcha un plan candado para que los ciudadanos salgan a votar por Senado y Cámara sin miedos ni contratiempos.

La alcaldía confirmó que la Ley Seca comienza desde el sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m. hasta el mediodía del lunes 9 de marzo, las botellas deberán quedarse guardadas si no quieren terminar con una multa que les amargue el fin de semana.

Para estas elecciones, la ciudad ha dispuesto 57 puestos de votación, incluyendo dos en la zona rural, donde se espera que 368.373 bellanitas ejerzan su derecho al voto.

Alejandra Romero Gil, secretaria de Seguridad (E), confirmó que no habrá rincón de los puestos de votación que no cuente con presencia de la Fuerza Pública.

“Estamos preparados para atender cualquier chicharrón que se presente y que pretenda alterar el orden”, aseguró la funcionaria, quien recordó que la línea 123 estará habilitada las 24 horas para denunciar a cualquier “vivo” que intente hacer fraude o presionar a los votantes.

El blindaje de las urnas no es un capricho de última hora, sino el resultado de varios Comités de Garantías Electorales donde se analizaron los posibles riesgos en las comunas.

La alcaldía de Bello hizo un llamado a la cordura y a la participación masiva, pidiendo que la jornada sea una fiesta de la democracia y no un foco de peleas.

