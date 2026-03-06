¡Cayó en Barbosa! Capturan a hombre que atacó a su pareja con agentes químicos

Menú Últimas noticias
    La detención se logró tras una investigación que permitió reunir pruebas y obtener una orden judicial contra el presunto agresor.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Policía
    Resumen: Un hombre fue capturado por orden judicial en Barbosa, Antioquia, señalado de atacar con un agente químico a su pareja sentimental en hechos ocurridos el pasado 10 de febrero. Tras conocerse el caso, la Policía activó los protocolos de atención a la víctima y, luego de recopilar pruebas junto a la Fiscalía, logró la detención del presunto agresor por violencia intrafamiliar.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un hombre fue capturado por orden judicial en el municipio de Barbosa, norte del Valle de Aburrá, luego de ser señalado de agredir con un agente químico a su compañera sentimental en un hecho ocurrido el pasado 10 de febrero. La detención fue realizada por la Policía Nacional, que lo investiga por los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales.

    De acuerdo con las autoridades, la captura se logró tras el trabajo investigativo adelantado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en articulación con la Fiscalía General de la Nación. Durante las labores de recolección de pruebas se obtuvieron elementos materiales probatorios que permitieron solicitar ante un juez la orden de captura contra el presunto agresor, identificado como Luis Carlos Ospina.

    Según la información oficial, la mujer habría sido atacada con un agente químico después de que el hombre la dejara en un estado de indefensión. Tras conocerse el caso, uniformados activaron los protocolos de atención y protección para la víctima, con el acompañamiento de la Patrulla Púrpura, unidad especializada de la Policía que atiende casos relacionados con violencias basadas en género.

    Las autoridades indicaron que, además del apoyo institucional, se brindó orientación a la víctima para facilitar su acceso a la justicia y garantizar medidas que protejan su integridad.

    El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que este tipo de procedimientos hacen parte de las estrategias para enfrentar las agresiones contra las mujeres y reforzar las acciones preventivas en la región.

    El oficial señaló que se continuarán desarrollando campañas orientadas a evitar que se repitan este tipo de hechos y a promover la denuncia oportuna ante cualquier manifestación de violencia.

    Finalmente, desde la Policía Nacional y la Secretaría de las Mujeres de Medellín reiteraron el llamado a la ciudadanía para no normalizar estas conductas y reportar cualquier situación de violencia basada en género a través de la línea de emergencia 123, así como acudir a los mecanismos de ayuda disponibles para las víctimas.


