Resumen: El Gobierno Nacional priorizó varias zonas del Caribe en materia de seguridad. Tras los consejos realizados en La Guajira y Bolívar, se anunciaron acciones para proteger corredores viales, enfrentar economías ilícitas y fortalecer la infraestructura de seguridad.

¡Ojo al Caribe! Gobierno prioriza La Guajira y sur de Bolívar por problemas de seguridad

El Gobierno Nacional presentó el pasado 18 de septiembre un balance de los consejos de seguridad realizados durante los últimos días en diferentes ciudades de la región Caribe, con énfasis en las condiciones de orden público de La Guajira y Bolívar.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que las reuniones adelantadas en Riohacha, San Juan del Cesar, Barranquilla y Cartagena permitieron identificar zonas que requieren acciones coordinadas entre las autoridades civiles, la Fuerza Pública y las administraciones locales.

En La Guajira, uno de los principales asuntos abordados fue la situación de seguridad en las carreteras del departamento, especialmente en los corredores Riohacha-Dibulla y Riohacha-Maicao. También se analizó la situación de la zona fronteriza y la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN.

Lara señaló además que durante las reuniones se revisó la situación de comunidades indígenas y las denuncias sobre una presunta instrumentalización de algunos sectores por parte de estructuras como ‘los Pachencas’, el Clan del Golfo y el ELN, según lo expuesto por el funcionario.

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Como parte de las conclusiones, fueron priorizadas acciones para reforzar la protección de los principales corredores viales, con participación del Ministerio del Interior a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsec), en coordinación con las autoridades militares y de Policía.

En Bolívar, el foco estuvo puesto en el sur del departamento, particularmente en la zona de explotación ilícita de oro, la Serranía de San Lucas y municipios ubicados sobre el río Magdalena. Según el Gobierno, estas actividades estarían relacionadas con rentas ilícitas estimadas en cerca de $4 billones.

El ministro indicó que también se contempla fortalecer la infraestructura de seguridad, los sistemas antidrones y las cámaras en municipios considerados prioritarios.

Finalmente, el Gobierno señaló que continuará coordinando acciones con las autoridades locales para definir proyectos de inversión y medidas de seguridad en las zonas identificadas como críticas.

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