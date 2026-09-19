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Resumen: Operativo militar en El Bagre dejó un integrante del Clan del Golfo muerto y cuatro capturados. Dos de los detenidos resultaron heridos durante los combates. Las autoridades también incautaron armas, munición, celulares y dinero en efectivo.

¡Combates en El Bagre! Un integrante del Clan del Golfo murió y cuatro fueron capturados

Un integrante del Clan del Golfo fue abatido y cuatro personas fueron capturadas durante una operación militar desarrollada en zona rural de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de septiembre, en la vereda Las Claritas, donde se registraron combates entre tropas del Ejército Nacional y una comisión armada de esa organización.

De acuerdo con el Ejército, en el lugar adelantaban operaciones soldados del Batallón de Selva N.° 57 Julio Guillermo Jaramillo Berrío, con apoyo del Comando Aéreo de Combate N.° 5 de la Fuerza Aérea y de la Seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía.

Durante los enfrentamientos fueron capturados tres hombres y una mujer. Dos de los detenidos resultaron heridos y recibieron atención inicial de un enfermero de combate antes de ser trasladados a un centro asistencial de El Bagre.

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Entre los heridos está alias ‘Isaías’ o ‘24’, señalado por inteligencia militar como presunto cabecilla armado y logístico de zona de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.

Según las autoridades, llevaría aproximadamente 16 años en la organización y estaría relacionado con la coordinación de acciones criminales en el Bajo Cauca, entre ellas extorsiones, secuestros, homicidios selectivos, desplazamientos y constreñimientos.

El Ejército también indicó que tendría dos órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y extorsión agravada.

Durante el operativo fueron incautados dos fusiles, un revólver, más de 500 cartuchos, 14 proveedores, dos chalecos multipropósito, tres celulares y $2 millones en efectivo.

Los cuatro capturados del Clan del Golfo y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización.

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