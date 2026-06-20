Resumen: Bello activó un amplio dispositivo de seguridad con Policía, Ejército y Registraduría para garantizar la jornada electoral de segunda vuelta presidencial.

Más de 500 policías y 36 militares custodiarán la jornada electoral en Bello

El municipio de Bello se encuentra listo para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial que se realizará este domingo 21 de junio, con un amplio dispositivo de seguridad, logística y acompañamiento institucional.

La alcaldía informó que en total estarán habilitados 55 puestos de votación y 1.043 mesas en todo el territorio, donde más de 379 mil ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad y tranquilidad durante la jornada electoral en Bello.

Para el acompañamiento del proceso democrático se dispuso un esquema integrado por más de 500 uniformados de la Policía Nacional, 36 integrantes del Ejército Nacional y más de 300 funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes estarán distribuidos estratégicamente en los distintos puntos de votación.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Bello, Wber Zapata Lopera, destacó el trabajo articulado entre las instituciones para garantizar una jornada en calma y con plena participación ciudadana.

Según indicó, todas las capacidades operativas están listas para acompañar a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho al voto.

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El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a participar de manera respetuosa y responsable en la jornada electoral en Bello, resaltando la importancia de la convivencia y el compromiso cívico durante el proceso democrático.

Como parte de las medidas adoptadas, en el municipio regirá la Ley Seca desde este sábado a las 6:00 de la tarde hasta el lunes, con el fin de preservar el orden público durante el desarrollo de las elecciones.

La alcaldía de Bello también anunció que se mantendrá un monitoreo permanente durante toda la jornada electoral, en coordinación con las autoridades civiles, militares y electorales, para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse.

Finalmente, las autoridades locales reiteraron la invitación a los ciudadanos para acudir a las urnas y participar activamente en la jornada democrática, destacando que la seguridad y la convivencia están plenamente garantizadas en el municipio de Bello.

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