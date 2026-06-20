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Resumen: El Gobierno nacional adelantó el cierre de fronteras en Colombia para reforzar la seguridad durante la segunda vuelta presidencial. La medida estará vigente hasta la mañana del lunes 22 de junio.

Gobierno adelanta cierre de fronteras por elecciones presidenciales de este domingo

El Gobierno Nacional anunció una modificación de última hora en las medidas de orden público previstas para la segunda vuelta presidencial y decidió anticipar el cierre de fronteras en Colombia con el fin de fortalecer los controles de seguridad durante la jornada electoral del próximo domingo 21 de junio.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 0631 del 20 de junio de 2026, que modifica disposiciones contenidas en el Decreto 0612 expedido el pasado 16 de junio.

Con este ajuste, las autoridades ordenaron que el cierre de fronteras en Colombia comenzara a regir desde el momento de la publicación oficial de la norma.

La medida aplica para todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales autorizados en el territorio nacional y permanecerá vigente hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio. Durante ese periodo se restringirá el ingreso y salida de personas por los puntos habilitados de control migratorio.

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De acuerdo con el Gobierno, la decisión busca reforzar las condiciones de seguridad, garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales y fortalecer la coordinación entre las distintas entidades encargadas de la vigilancia fronteriza.

Asimismo, se pretende evitar posibles riesgos que puedan afectar la transparencia y el orden público durante los comicios.

Las autoridades aclararon que, pese al cierre de fronteras en Colombia, continuarán vigentes las excepciones contempladas en la normativa anterior.

Entre ellas se encuentran los casos relacionados con emergencias médicas, asistencia humanitaria, protección de derechos fundamentales y situaciones de fuerza mayor que cuenten con la debida justificación.

La medida hace parte de las acciones adoptadas dentro del denominado Plan Democracia, estrategia que busca garantizar condiciones de seguridad y tranquilidad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto durante la segunda vuelta presidencial.

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