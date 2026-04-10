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Resumen: Más de 417.000 personas participaron en acciones para fortalecer la seguridad y convivencia en colegios de Medellín durante el primer trimestre.

Más de 400 mil personas en la jugada: activan plan para fortalecer la seguridad y convivencia en colegios de Medellín

La estrategia enfocada en entornos educativos seguros continúa tomando fuerza en Medellín, donde más de 417.000 personas han sido vinculadas a distintas actividades orientadas a mejorar la convivencia en colegios oficiales.

Durante los primeros meses del año, la iniciativa ha impulsado miles de intervenciones que buscan consolidar los entornos como espacios protectores para estudiantes, docentes y familias.

De acuerdo con información entregada por la alcaldía, en el primer trimestre se desarrollaron cerca de 17.000 acciones dentro de las instituciones educativas.

Estas actividades han tenido un enfoque preventivo, con énfasis en la formación ciudadana, la promoción de derechos fundamentales y la reducción de factores de riesgo que pueden afectar el bienestar de la comunidad académica.

El programa Escuela Entorno Protector mantiene una presencia constante en los planteles mediante equipos interdisciplinarios que acompañan procesos relacionados con riesgos psicosociales.

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Este trabajo incluye la detección temprana de situaciones complejas, así como la implementación de medidas para su manejo oportuno, en articulación con directivos, maestros, estudiantes y acudientes.

Desde la Secretaría de Educación se ha indicado que estas intervenciones buscan no solo atender problemáticas, sino también anticiparse a ellas mediante herramientas pedagógicas y estrategias adaptadas a las particularidades de cada institución.

Las autoridades locales señalaron que el programa se mantendrá activo durante el resto del año, con el propósito de ampliar su cobertura y seguir consolidando espacios educativos donde el aprendizaje esté acompañado de condiciones de seguridad y respeto.

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