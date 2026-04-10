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Resumen: Grave accidente en la carrera 50 con avenida La Esperanza deja un motociclista y un ciclista fallecidos. Movilidad en Teusaquillo presenta cierres y desvíos.

¡Qué totazo tan bravo! Choque entre moto y bicicleta dejó dos muertos en la carrera 50 en Bogotá

La mañana de este viernes 10 de abril se vistió de luto en la localidad de Teusaquillo, tras un fatal siniestro vial que cobró la vida de dos personas y paralizó el tránsito en un importante sector del occidente de Bogotá.

El hecho ocurrió exactamente en la carrera 50 con avenida La Esperanza, sentido norte-sur, donde una motocicleta y una bicicleta colisionaron con tal violencia que el vehículo motorizado terminó arrastrándose cerca de 20 metros sobre el asfalto.

Según los reportes preliminares de las autoridades y versiones recogidas en el lugar, el ciclista habría intentado cruzar la vía de manera imprevista, siendo arrollado por el motociclista que se desplazaba por el corredor vial.

La fuerza del golpe fue devastadora: el conductor de la moto falleció de forma instantánea en el punto del impacto debido a la gravedad de sus heridas.

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Por otro lado, el ciclista alcanzó a ser auxiliado y trasladado de urgencia a un centro médico cercano, pero lamentablemente falleció por la gravedad de las heridas.

Debido a las labores de levantamiento por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la carrera 50 permanece cerrada desde la avenida La Esperanza hasta la calle 24.

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