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Resumen: Medellín desplegará más de 2.300 policías, vigilancia con cámaras y controles militares para garantizar la seguridad durante las elecciones.

Medellín blinda las elecciones: más de 2 mil policías y 3 mil cámaras vigilarán la jornada

La Alcaldía de Medellín anunció un amplio dispositivo de seguridad y control para garantizar el desarrollo de las próximas jornadas electorales en la ciudad.

Las medidas incluyen refuerzo policial, monitoreo con cámaras de videovigilancia y ajustes logísticos en algunos puestos de votación.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, aseguró durante una rueda de prensa que la alcaldía, junto con la fuerza pública y los organismos de control, ya adelanta acciones para prevenir cualquier alteración del orden público durante las elecciones.

Según explicó el funcionario, durante los últimos días se realizaron varios comités electorales para revisar alertas, definir esquemas de seguridad y coordinar la presencia institucional en los distintos puntos de votación.

En estos encuentros participaron representantes de la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Registraduría y otros entes de control.

Como parte de la estrategia de seguridad electoral, la ciudad tendrá conectadas más de 3.000 cámaras del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, SIES-M, para monitorear en tiempo real los alrededores de instituciones educativas y centros habilitados para votar.

Además, el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde donde se coordinarán las alertas y reportes entregados por jurados de votación y observadores de la Misión de Observación Electoral.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil también confirmó cambios logísticos en dos puestos censo de la ciudad. Las 13 mesas que inicialmente funcionarían en el Estadio Atanasio Girardot serán trasladadas a la Institución Educativa Marco Fidel Suárez. Por su parte, las mesas ubicadas en Plaza Mayor operarán en el sótano del mismo complejo para facilitar los controles de seguridad.

En total, cerca de 2.300 policías estarán desplegados en las 16 comunas urbanas de Medellín, mientras que el Ejército mantendrá controles en los corregimientos de San Cristóbal, Santa Elena, Altavista, San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es garantizar unas elecciones seguras, tranquilas y con todas las garantías democráticas para los ciudadanos.

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