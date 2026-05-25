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Resumen: Medellín aseguró que más de 70 extranjeros han sido inadmitidos en 2026 por presuntos comportamientos relacionados con explotación sexual y drogas.

‘Aquí no son bienvenidos’: Medellín le cierra la puerta a extranjeros ligados a explotación sexual

La Alcaldía de Medellín reiteró su ofensiva contra ciudadanos extranjeros vinculados con conductas relacionadas con explotación sexual, drogas y otros comportamientos considerados de alto impacto para la seguridad de la ciudad.

Así lo aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, durante una rueda de prensa en la que habló sobre los controles migratorios y las acciones articuladas con autoridades nacionales e internacionales.

El funcionario indicó que las autoridades ya tenían información sobre presuntas fiestas organizadas por un extranjero en sectores de El Poblado, situación que habría sido documentada tras varias denuncias ciudadanas.

Según explicó, la información fue trasladada a Migración Colombia para que evaluara posibles medidas administrativas frente al caso.

Villa aseguró que, tras revisar los reportes, las autoridades migratorias decidieron inadmitir al ciudadano y evitar su ingreso al país.

“Aquí no es bienvenido”, expresó el secretario al referirse a las personas extranjeras que, según dijo, buscan llegar a Medellín para actividades relacionadas con explotación sexual o consumo de drogas.

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El secretario también destacó el trabajo conjunto entre la Policía, la Fiscalía, Migración Colombia y agencias internacionales como HSI de Estados Unidos. Además, mencionó herramientas como la alerta Angel Watch y la denominada “Alerta Medellín”, creada por las autoridades locales para identificar visitantes considerados de riesgo.

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De acuerdo con la alcaldía, en lo corrido de 2026 ya se registran más de 70 extranjeros inadmitidos en el aeropuerto Aeropuerto Internacional José María Córdova, una cifra que, según el balance oficial, se acerca al total reportado durante todo 2025.

Las autoridades señalaron que continuarán reforzando los controles migratorios y las labores de vigilancia para evitar que Medellín sea utilizada como destino para actividades ilegales o conductas que afecten a mujeres, niños y adolescentes.

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