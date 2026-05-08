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Resumen: Más presencia de autoridades, comisarías activas y operativos especiales fueron anunciados en Medellín para el fin de semana del Día de la Madre.

Día de la Madre en Medellín: más de 2 mil funcionarios estarán en las calles para evitar tragedias y riñas

Las autoridades de Medellín anunciaron un amplio despliegue institucional para el fin de semana del Día de la Madre, una de las fechas que históricamente registra mayores índices de riñas, violencia intrafamiliar y homicidios en Colombia.

El operativo busca prevenir incidentes y reforzar la presencia de las autoridades en distintos sectores de la ciudad durante las celebraciones.

De acuerdo con la Alcaldía y los organismos de seguridad, más de 2.000 funcionarios distribuidos en 1.600 policías, cerca de 150 soldados y personal de diferentes dependencias del Distrito desplegados en diferentes puntos estratégicos de Medellín.

El objetivo será acompañar las actividades familiares y reaccionar de manera inmediata ante cualquier situación que altere el orden público durante el Día de la Madre.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, señaló que esta fecha suele estar marcada por hechos asociados al exceso de consumo de alcohol, lo que en muchos casos termina desencadenando agresiones, lesiones e incluso homicidios.

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Por ello, indicó que se fortalecerán los grupos de reacción y las labores preventivas en zonas priorizadas de Medellín.

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Dentro de las medidas anunciadas también se encuentra la activación permanente de las comisarías de familia, además de un equipo especial dentro de la línea de emergencias 123 para atender casos relacionados con violencia intrafamiliar y alteraciones de convivencia.

Las autoridades confirmaron además la articulación con la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Inclusión Social, la Fiscalía General de la Nación y las patrullas púrpura para atender de manera rápida cualquier denuncia o situación de riesgo que pueda presentarse durante el fin de semana.

El secretario de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía para celebrar el Día de la Madre con responsabilidad, moderación y tolerancia.

Asimismo, invitó a las familias a evitar excesos en el consumo de licor y resolver cualquier diferencia mediante el diálogo, con el fin de evitar situaciones lamentables durante esta celebración.

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