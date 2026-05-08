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    Desmantelan narcolaboratorio en Altavista que surtía cocaína y anfetaminas a Provenza y Parque Lleras

    Las autoridades descubrieron un narcolaboratorio que era utilizado para el procesamiento y distribución de cocaína y anfetaminas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Desmantelan narcolaboratorio en Altavista que surtía cocaína y anfetaminas a Provenza y Parque Lleras

    Resumen: Un laboratorio ilegal que surtía droga en zonas exclusivas de Medellín fue descubierto por las autoridades. En el lugar encontraron químicos, hornos y más de 100 kilos de estupefacientes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo adelantado por las autoridades en el corregimiento de Altavista permitió desmantelar un presunto narcolaboratorio que, según las investigaciones, era utilizado para el procesamiento y distribución de cocaína y anfetaminas hacia diferentes sectores de Medellín, incluyendo zonas turísticas y comerciales como Provenza, Parque Lleras y El Poblado.

    Durante la intervención fue capturada una mujer de 36 años, señalada de cumplir funciones clave dentro de la logística criminal del grupo delincuencial organizado conocido como “Los Chivos”.

    Las autoridades indicaron que la detenida tendría participación en la coordinación de la producción y comercialización de estupefacientes desde este narcolaboratorio, el cual operaba de manera clandestina en una zona rural del occidente de la ciudad.

    En el procedimiento judicial fueron incautados más de 114 kilogramos de sustancias ilícitas, además de elementos utilizados para el procesamiento químico y empaque de narcóticos.

    Entre los hallazgos se encuentran hornos artesanales, recipientes mezcladores, ácido sulfúrico, soda cáustica y otros insumos relacionados con la fabricación ilegal de drogas sintéticas y cocaína.

    De acuerdo con las autoridades, el lugar tenía capacidad para producir cerca de 2.000 dosis diarias de cocaína y alrededor de 50 kilogramos de anfetaminas.

    Desmantelan narcolaboratorio en Altavista que surtía cocaína y anfetaminas a Provenza y Parque Lleras

    Foto de cortesía.

    Desmantelan narcolaboratorio en Altavista que surtía cocaína y anfetaminas a Provenza y Parque Lleras

    Foto de cortesía.

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    Posteriormente, la droga era distribuida mediante expendios móviles y entregas a domicilio en sectores de Belén, Altavista y zonas de entretenimiento nocturno del sur de Medellín.

    Durante el operativo también fue identificado alias ‘Ratón’, señalado presunto cabecilla vinculado a esta actividad ilegal. Sin embargo, el hombre logró escapar antes de la llegada de las autoridades y ahora es buscado dentro del proceso investigativo.

    Según información oficial, esta estructura ilegal estaría obteniendo ganancias cercanas a los $70 millones de pesos diarios producto de la comercialización de estupefacientes en diferentes puntos de la ciudad.

    La capturada quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros posibles integrantes de esta red criminal.

    Desmantelan narcolaboratorio en Altavista que surtía cocaína y anfetaminas a Provenza y Parque Lleras

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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