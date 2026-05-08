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Resumen: Bogotá desplegará más de 2 mil policías durante el Día de la Madre para prevenir riñas, violencia y hechos asociados al consumo de alcohol.

Más policías, drones y operativos especiales estarán desplegados en Bogotá durante el Día de la Madre

La Policía Metropolitana anunció un amplio operativo de seguridad en Bogotá con motivo de la celebración del Día de la Madre, una de las fechas que históricamente ha estado marcada por el aumento de riñas, agresiones y hechos violentos relacionados con el consumo de alcohol en la capital del país.

Para este fin de semana, más de 2.100 uniformados estarán desplegados en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Según las autoridades, el plan busca fortalecer la seguridad y garantizar la convivencia durante las celebraciones familiares.

Los operativos estarán concentrados en las 19 localidades de Bogotá, aunque habrá especial vigilancia en sectores que durante el año pasado reportaron mayores niveles de intolerancia y alteraciones del orden público, entre ellos Ciudad Bolívar, Los Mártires, Usme y Usaquén.

Dentro de las estrategias contempladas por la Policía se encuentra la activación de patrullas anti-riñas, las cuales tendrán presencia especialmente en horarios nocturnos y zonas de alta concentración de personas.

Estas unidades buscarán prevenir enfrentamientos, controlar situaciones de violencia y atender de manera rápida cualquier emergencia que pueda presentarse.

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Además del componente operativo en las calles, las autoridades utilizarán herramientas tecnológicas como drones, sistemas aéreos no tripulados y el helicóptero Halcón, desde donde se realizarán labores de monitoreo y perifoneo preventivo para promover mensajes de tolerancia y convivencia ciudadana.

El plan también incluirá controles en discotecas, bares, parques y centros comerciales. Allí se adelantarán requisas, inspecciones y verificaciones para evitar el ingreso de armas o elementos peligrosos.

Paralelamente, agentes de tránsito realizarán operativos para detectar conductores bajo efectos del alcohol y prevenir accidentes viales durante el puente festivo.

La Secretaría de Seguridad apoyará labores de inspección y vigilancia, mientras que la Secretaría de Salud hará controles relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Por su parte, la Secretaría de la Mujer activará rutas de atención y orientación en casos de violencia de género o situaciones de riesgo.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para celebrar el Día de la Madre con responsabilidad y evitar situaciones de intolerancia que puedan terminar en tragedias familiares o hechos de violencia.

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