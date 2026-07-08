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    ¡Le metieron la lupa a Castilla! Capturas, armas incautadas y fuerte caída en los robos

    Seguridad en Castilla dejó un balance con dos capturados, una motocicleta recuperada, 32 armas blancas incautadas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Le metieron la lupa a Castilla! Capturas, armas incautadas y fuerte caída en los robos

    Resumen: La seguridad en Castilla dejó un balance con dos capturados, una motocicleta recuperada, 32 armas blancas incautadas y reducción en varios delitos.

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    La seguridad en Castilla fue uno de los principales temas evaluados durante un nuevo Consejo de Seguridad en Medellín, en el que participaron la Alcaldía, la Policía Nacional y el Ejército.

    En el encuentro se revisaron los resultados de las intervenciones adelantadas en esta comuna, donde las autoridades reportaron capturas, incautaciones y una reducción en varios delitos de alto impacto.

    Como parte de las acciones desarrolladas durante la última semana, las autoridades capturaron a dos personas por diferentes conductas delictivas y recuperaron una motocicleta que había sido reportada como hurtada. Estas intervenciones hacen parte de la estrategia para fortalecer el control territorial y mejorar la seguridad en Castilla.

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    Durante los operativos también fueron incautadas 32 armas blancas, se inmovilizaron 14 motocicletas y se intensificaron los controles a vehículos y establecimientos comerciales con el propósito de prevenir hechos que afecten la convivencia y responder de manera oportuna frente a la delincuencia.

    En el balance presentado durante el Consejo de Seguridad se destacaron reducciones en varios indicadores frente al mismo periodo del año anterior.

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    Según las autoridades, el hurto de motocicletas disminuyó un 62%, el hurto a residencias un 65%, el hurto a establecimientos comerciales un 45% y el hurto de vehículos un 28%.

    La alcaldía señaló que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad y de la presencia permanente de las autoridades en la comuna.

    Finalmente, las autoridades indicaron que continuarán realizando seguimiento a las condiciones de seguridad en Castilla, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, mantener el control del territorio y proteger a los habitantes de este sector de la ciudad.

    ¡Le metieron la lupa a Castilla! Capturas, armas incautadas y fuerte caída en los robos

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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