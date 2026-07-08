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Resumen: La seguridad en Castilla dejó un balance con dos capturados, una motocicleta recuperada, 32 armas blancas incautadas y reducción en varios delitos.

¡Le metieron la lupa a Castilla! Capturas, armas incautadas y fuerte caída en los robos

La seguridad en Castilla fue uno de los principales temas evaluados durante un nuevo Consejo de Seguridad en Medellín, en el que participaron la Alcaldía, la Policía Nacional y el Ejército.

En el encuentro se revisaron los resultados de las intervenciones adelantadas en esta comuna, donde las autoridades reportaron capturas, incautaciones y una reducción en varios delitos de alto impacto.

Como parte de las acciones desarrolladas durante la última semana, las autoridades capturaron a dos personas por diferentes conductas delictivas y recuperaron una motocicleta que había sido reportada como hurtada. Estas intervenciones hacen parte de la estrategia para fortalecer el control territorial y mejorar la seguridad en Castilla.

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Durante los operativos también fueron incautadas 32 armas blancas, se inmovilizaron 14 motocicletas y se intensificaron los controles a vehículos y establecimientos comerciales con el propósito de prevenir hechos que afecten la convivencia y responder de manera oportuna frente a la delincuencia.

En el balance presentado durante el Consejo de Seguridad se destacaron reducciones en varios indicadores frente al mismo periodo del año anterior.

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Según las autoridades, el hurto de motocicletas disminuyó un 62%, el hurto a residencias un 65%, el hurto a establecimientos comerciales un 45% y el hurto de vehículos un 28%.

La alcaldía señaló que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad y de la presencia permanente de las autoridades en la comuna.

Finalmente, las autoridades indicaron que continuarán realizando seguimiento a las condiciones de seguridad en Castilla, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, mantener el control del territorio y proteger a los habitantes de este sector de la ciudad.

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