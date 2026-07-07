Resumen: Según los relatos entregados por testigos a las autoridades, la víctima, un hombre de 35 años, se encontraba al interior de su residencia, en el área de la sala cuando sujetos armados llegaron a pie hasta la vivienda, se asomaron sigilosamente por la ventana y abrieron fuego contra él, sin darle ninguna oportunidad de reacción o escape.

¡Le dispararon por la ventana de la sala! Ataque armado en zona rural de Titiribí

Minuto30.com .- La violencia volvió a ensañarse con el Suroeste antioqueño. En las últimas horas, un escalofriante homicidio perturbó la tranquilidad de la zona rural del municipio de Titiribí, dejando en evidencia la crudeza con la que operan los sicarios en la región.

El crimen, que parece sacado de una película de terror, ocurrió a escasos 20 minutos del casco urbano del municipio, dejando a una familia enlutada y a toda una comunidad sumida en el miedo.

Un ataque furtivo en medio de la noche

Los hechos se registraron a altas horas de la noche del lunes 6 de julio de 2026. Faltando apenas media hora para la medianoche, el silencio de la vereda Campo Alegre fue interrumpido violentamente por el estruendo de las armas de fuego.

Según los relatos entregados por testigos a las autoridades, la víctima, un hombre de 35 años, se encontraba al interior de su residencia, en el área de la sala cuando sujetos armados llegaron a pie hasta la vivienda, se asomaron sigilosamente por la ventana y abrieron fuego contra él, sin darle ninguna oportunidad de reacción o escape.

La principal hipótesis de las autoridades

Tras el fatal atentado, los sicarios huyeron rápidamente del lugar perdiéndose entre la maleza y la noche. Unidades de la Policía y personal judicial se desplazaron hasta la vereda para realizar el Inspección Técnica a Cadáver e iniciar las investigaciones que lleven a dar con el paradero de los asesinos.

La frialdad y el nivel de planeación del ataque han llevado a trazar una línea preliminar muy clara: el crimen apuntaría a un posible ajuste de cuentas.