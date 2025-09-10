Ejército despliega vehículos blindados en Cali para reforzar la seguridad

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Tras el último consejo de seguridad, la seguridad en Cali y el Valle del Cauca se refuerza con la llegada de cuatro vehículos blindados que estarán a disposición de la Tercera Brigada del Ejército.

Estos automotores, enviados por el comando de las Fuerzas Militares, serán operados por 50 hombres de las Fuerzas Especiales Urbanas Antiterrorismo.

El propósito de esta nueva estrategia es realizar patrullajes y vigilancia en las calles para identificar cualquier amenaza e intervenir riesgos, con el fin de evitar nuevos atentados terroristas.

Según el secretario de seguridad de Cali, Jairo García, algunos de los puntos priorizados para estos patrullajes son los accesos a la ciudad, como la vía Cali – Jamundí y el sector de Juanchito, principales conexiones con el departamento del Cauca.

Uno de los vehículos blindados también estará disponible para otros municipios del sur del Valle del Cauca, especialmente para vigilar el corredor que conecta a Florida con el departamento del Cauca.

