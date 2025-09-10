Minuto30
    Pedro Juan Moreno da el gran salto: Debuta en la Michelin Le Mans Cup en el legendario circuito de Silverstone. Foto: Archivo Pedro Juan Moreno
    Resumen: El piloto de la Escudería Telmex Claro, Pedro Juan Moreno, se prepara para regresar a los prototipos en el circuito de Silverstone, donde competirá del 11 al 13 de septiembre en la quinta ronda de la Michelin Le Mans Cup. Moreno, quien compartirá el vehículo LMP3 del equipo Bretton Racing con el francés Sacha Lehmann, hará su debut oficial en esta categoría, tras haber demostrado su velocidad en pruebas previas. El piloto, que recientemente obtuvo un tercer lugar en las 12 Horas de Spa, se siente entusiasmado con esta oportunidad de último minuto para aprender y pelear por un lugar en el podio.

    El piloto de la Escudería Telmex Claro, Pedro Juan Moreno, dará un importante paso en su carrera al regresar a los prototipos en el legendario circuito de Silverstone.

    Del 11 al 13 de septiembre, Moreno competirá en la quinta ronda de la Michelin Le Mans Cup, al volante de un prototipo LMP3 del equipo Bretton Racing.

    Moreno compartirá el vehículo con el piloto francés Sacha Lehmann. Esta será su segunda participación consecutiva en Europa este año, tras haber conseguido un tercer lugar en la categoría PRO de las 12 Horas de Spa, conduciendo un Porsche 911 GT3 Cup.

    El piloto antioqueño, que en 2024 destacó en la Ligier European Series, hará su debut oficial en la categoría LMP3. Aunque ya ha tenido contacto con estos prototipos en pruebas realizadas en Barcelona y Portimao, esta es su primera carrera.

    En el test de novatos del European Le Mans Series (ELMS) en Portimao, Moreno atrajo la atención por su velocidad y manejo en pista.

    Pedro Juan Moreno, listo para la quinta ronda de la Michelin Le Mans Cup en Silverstone

    “Estoy muy contento por todo lo que se viene este fin de semana. Es mi primera carrera en LMP3 y tengo muchas expectativas, aunque llevo casi un año sin subirme a un prototipo”, comentó Moreno.

    Adicionalmente, agregó que «llego mentalizado en hacer un buen proceso: aprender del carro y del formato, sin la presión de un campeonato, pero con la ilusión y las ganas de pelear por el podio”.

    El piloto agregó que esta oportunidad surgió de último minuto, justo después de su carrera en Spa.

    «Es una gran oportunidad que me da el equipo Bretton, y que teníamos que aprovechar ya estando en Europa. Creo que me he preparado bien y sé que haré un buen trabajo”, concluyó.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

