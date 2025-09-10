El piloto de la Escudería Telmex Claro, Pedro Juan Moreno, dará un importante paso en su carrera al regresar a los prototipos en el legendario circuito de Silverstone.

Del 11 al 13 de septiembre, Moreno competirá en la quinta ronda de la Michelin Le Mans Cup, al volante de un prototipo LMP3 del equipo Bretton Racing.

Moreno compartirá el vehículo con el piloto francés Sacha Lehmann. Esta será su segunda participación consecutiva en Europa este año, tras haber conseguido un tercer lugar en la categoría PRO de las 12 Horas de Spa, conduciendo un Porsche 911 GT3 Cup.

El piloto antioqueño, que en 2024 destacó en la Ligier European Series, hará su debut oficial en la categoría LMP3. Aunque ya ha tenido contacto con estos prototipos en pruebas realizadas en Barcelona y Portimao, esta es su primera carrera.

En el test de novatos del European Le Mans Series (ELMS) en Portimao, Moreno atrajo la atención por su velocidad y manejo en pista.

Pedro Juan Moreno, listo para la quinta ronda de la Michelin Le Mans Cup en Silverstone

“Estoy muy contento por todo lo que se viene este fin de semana. Es mi primera carrera en LMP3 y tengo muchas expectativas, aunque llevo casi un año sin subirme a un prototipo”, comentó Moreno.

Adicionalmente, agregó que «llego mentalizado en hacer un buen proceso: aprender del carro y del formato, sin la presión de un campeonato, pero con la ilusión y las ganas de pelear por el podio”.

El piloto agregó que esta oportunidad surgió de último minuto, justo después de su carrera en Spa.

«Es una gran oportunidad que me da el equipo Bretton, y que teníamos que aprovechar ya estando en Europa. Creo que me he preparado bien y sé que haré un buen trabajo”, concluyó.

