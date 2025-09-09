Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un golpe a la seguridad en Cali: la Policía capturó a diez miembros de la banda ‘los Sagaces’. La Alcaldía también entregó nuevos drones de vigilancia para combatir el crimen.

Un duro golpe a la seguridad en Cali deja a 10 ‘motoatracadores’ tras las rejas

Un duro golpe a la seguridad en Cali dio la Policía con la captura de diez integrantes de la banda ‘los Sagaces’, señalada de aterrorizar la ciudad con sus violentos robos en moto.

Los delincuentes operaban en zonas céntricas y su actuar criminal quedaba registrado en videos que circulaban en redes sociales.

Entre los capturados se encuentran alias ‘Sebastián’, señalado de coordinar la banda, y alias ‘Juancho Pistola’, quien reclutaba jóvenes al mundo criminal. Según las autoridades, este grupo logró robar al menos $160 millones de pesos.

La ciudad invierte en seguridad y entrega drones de última tecnología a la Policía

Para reforzar la seguridad en Cali, la Alcaldía entregó dos nuevos drones DJI Matrice 350 a la Policía Metropolitana.

Estos equipos de alta tecnología pueden volar hasta 500 metros de altura, tienen cámaras con filtros térmicos para operar en cualquier horario y un zoom que alcanza hasta un kilómetro de distancia.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Lea también: Karina García reveló la exorbitante propuesta que recibió por salir a cenar: «Me han ofrecido demasiada plata»

Con esta inversión de más de $446 millones de pesos y la captura de la banda, las autoridades demuestran su compromiso por combatir el delito y mejorar la tranquilidad de los caleños.

Más noticias de Cali