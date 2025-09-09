Karina García reveló la exorbitante propuesta que recibió por salir a cenar: «Me han ofrecido demasiada plata»

Resumen: En una reciente entrevista, la modelo y creadora de contenido Karina García reveló que rechazó una oferta millonaria para salir a cenar con un empresario. La propuesta, que escaló hasta los 100 millones de pesos, fue descartada por la exconcursante de La Casa de los Famosos debido a que actualmente se encuentra en una relación estable con su pareja, Altafulla. Aunque admitió que le gustan los lujos, García enfatizó que ha madurado y que su prioridad ahora es la felicidad y su compromiso.

La modelo y creadora de contenido Karina García, exconcursante de La Casa de los Famosos Colombia, sorprendió a muchos al revelar una propuesta inusual que recibió recientemente. Durante una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, García relató que un hombre le ofreció una cuantiosa suma de dinero, a través de un intermediario, solo para compartir una cena con ella.

Según su relato, la oferta inicial era de 50 millones de pesos, pero escaló rápidamente a 100 millones de pesos para asegurar el encuentro. Pese a la generosa cifra, que para la mayoría sería difícil de rechazar, la modelo afirmó que nunca dudó en negarse.

Karina explicó que su vida ha tomado un rumbo distinto desde que salió del reality. Actualmente se encuentra en una relación estable con su pareja, Altafulla, por lo que no está interesada en este tipo de propuestas. «En este momento no me interesa conocer a nadie, porque estoy comprometida. Quizás soltera lo pensaría, pero ahora no», expresó con firmeza.

García también reconoció que siempre ha sido abierta sobre su gusto por el lujo y las comodidades. Sin embargo, señaló que con el tiempo ha madurado y ahora ve las cosas de otra manera. «No soy hipócrita; siempre he dicho que me encantan los lujos. Pero siento que he madurado bastante y ahora lo que busco es estar feliz», afirmó.

¿Quién hizo la oferta?

Al ser consultada sobre la identidad del hombre que hizo la propuesta, Karina no reveló su nombre, aunque sí aseguró que se trataba de un empresario con poder económico. «Es un empresario, pero no sé si de alto riesgo. A esos sí les huyo un poco porque ya he tenido experiencias», comentó, dejando el tema abierto a la especulación.

La popularidad de Karina García no solo le ha traído oportunidades laborales, sino también situaciones como esta, que, según confesó, no han sido casos aislados. A pesar de ello, dejó claro que no le interesan este tipo de acuerdos, ya que su prioridad es disfrutar de su relación y de la etapa personal en la que se encuentra.