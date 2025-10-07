Resumen: El segundo tren de seis vagones de la Línea 1 del Metro de Bogotá llegó a Cartagena y será trasladado al patio taller de Bosa. El tren es 100% automático, tiene capacidad para 1.800 pasajeros y será sometido a pruebas estáticas.

Llegó a Colombia el segundo tren del Metro de Bogotá: Inician pruebas estáticas en Bosa

La Alcaldía de Bogotá anunció un avance significativo en la construcción del Metro con la llegada al país del segundo tren de la Línea 1.

El tren, compuesto por seis vagones, arribó al puerto de Cartagena en la tarde del lunes 6 de octubre, procedente de China. Actualmente, se está realizando el proceso de descargue para su posterior traslado al patio taller en la localidad de Bosa.

Una vez en Bosa, el segundo tren será sometido a un riguroso proceso de alistamiento y pruebas estáticas de rutina por parte de un equipo de expertos. Durante estas pruebas, se verifican los sistemas cruciales del tren, como los de frenos, tracción, mando y control, además de la energización, iluminación y ventilación.

Estos trenes, fabricados por la empresa china CRRC Corporation Limited, son 100% automáticos y operarán sin conductor. Cada unidad tiene la capacidad de transportar hasta 1.800 pasajeros.

Según las proyecciones de la Empresa Metro de Bogotá, el sistema tendrá una velocidad comercial promedio de 42,5 km/h. Se estima que, cuando la operación inicie en marzo de 2028, un usuario podrá ir desde la estación de Bosa hasta la avenida Caracas con calle 72 en tan solo 27 minutos, un recorrido que actualmente podría tardar hasta dos horas en la superficie.

La Empresa Metro de Bogotá informó que esperan la llegada de dos trenes más antes de finalizar el año, y que la totalidad de la flota está programada para arribar al país en octubre de 2026.

